Quem pode receber parte dos LUCROS do FGTS: TOTAL de R$ 15 bilhões

Você já pode estar pensando: será que eu faço parte do grupo de pessoas que podem receber lucros do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)? Essa notícia foi confirmada com os dados preliminares que o banco da Caixa Econômica Federal finalizou em 2022, com o lucro de R$ 15.371 bilhões.

Vale ressaltar que essa informação vai ser divulgada ainda no final deste mês de junho, assim que encerrar o balanço. As pessoas que participam do Conselho Curador do FGTS disseram que a tendência é que esse lucro seja dividido entre os trabalhadores que tem saldos nas contas vinculadas (seja ativa ou inativa), até a data do dia 31 de dezembro de 2022.

Cotistas do FGTS

Especificamente no ano de 2021, o FGTS conseguiu registrar um lucro no valor de R$ 13,3 bilhões, lembrando que essa mesma abordagem foi medida em relação a distribuição desses ganhos. Em 2022, o Conselho Curador, distribuiu 99% em ralação a esse resultado, e assim totalizou em R$ 13,2 bilhões.

Ou seja, a cada R$ 100 de saldo no FGTS, foram creditados R$ 2,75 aos trabalhadores, porém, devido a crescente medida do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que atingiu 10,06% no ano de 2021, esse retorno dos trabalhadores ficou abaixo do índice de preços.

Neste ano de 2023, os cotistas do FGTS precisam receber um ganho real, já que em 2022 a marca registrada foi de 5,79%, conforme os conselheiros. E se esses R$ 15 bilhões forem distribuídos, a premiação total, que é composta por 3% + Taxa Referencial (TR) + distribuição de resultado, que será maior a 7% em 2022.

Esses valores podem ser creditados até o mês de agosto

Conforme a lei, o Conselho Curador do FGTS é competência para definir o valor que será dividido entre os cotistas, esses valores precisam ser depositados pela instituição financeira da Caixa Econômica Federal nas contas que são vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço até o dia 31 de agosto.

Lembrando que esse dinheiro é incorporado ao saldo do fundo e não pode ser retirado pelos trabalhadores, como está nas regras, o saque só é permitido em algumas situações específicas, como por exemplo em casos de doenças graves, compra de um imóvel, demissão sem justa causa, entre outros.

Essa distribuição dos lucros do FGTS para os trabalhadores vai representar uma oportunidade de aumentos dos rendimentos, principalmente devido ao ganho real para a consideração. Vale ressaltar que essa medida vai ajudar aqueles que tem saldo no fundo.

