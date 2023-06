Aplicativo Meu INSS oferece benefícios; aprenda a se cadastrar do jeito certo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é um dos órgãos mais movimentados em relação aos serviços ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, e para ajudar essas pessoas a terem um acompanhamento, tirar dúvidas sobre esses serviços, foi criada a plataforma MEU INSS, que oferece ajuda para mais de 90 funções, e é totalmente online.

Além disso, também tem o aplicativo MEU INSS, que está disponível para download para Android e iOS, fazendo um cadastro a pessoa consegue acessar os serviços.

confira o passo a passo de como faezr o cadastro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como baixar o aplicativo MEU INSS

Vale ressaltar que a plataforma MEU INSS pode ser acessada pelo site ou também pelo aplicativo de celular, confira abaixo como baixar o app no celular.

Entre no Play Store

Digite MEU INSS

Feito isso, clique em instalar

É importante prestar atenção no ícone do aplicativo e se é o aplicativo original para realmente garantir que está no app oficial.

Como usar o aplicativo MEU INSS

O aplicativo está sempre atualizado com as novas versões e para garantir que o seu aplicativo funcione corretamente, principalmente por esse um app que muitas pessoas acessam, é necessário manter atualizado a nova versão. Esse processo de atualização acontece automaticamente, mas é sempre bom estar verificando.

É bem fácil, pois quando entrar na página do Play Store vai aparecer a opção de atualizar, é só clicar e aguardar a instalação atualizada.

Passo a passo para fazer o cadastro no app MEU INSS

Se você já fez um cadastro para uma conta gov.br vai perceber que é a mesma conta, pois essa conta engloba muitos serviços do governo, incluindo o MEU INSS. Se caso você não tem uma conta gov.br é melhor providenciar uma o mais rápido possível. Basta informar seus dados pessoais para usar o app.

Então podemos perceber que a conta do app MEU INSS é uma conta integrada e o primeiro cadastro precisa ser feito no app gov.br, veja como fazer seguindo o passo a passo:

Entre no aplicativo gov.br e clique em “entrar com gov.br”

Digite seu CPF e depois em “continuar”

Mas se caso não tiver conta, vai mostrar “vamos criar uma conta”, leia os termos e clique em continuar

Vai aparecer algumas opções de como criar a sua conta, entre elas: reconhecimento facial, bancos autorizados ou inserção de informações pessoais e depois de escolher clique em continuar

Nesta etapa é importante confirmar todas as informações

Agora irá receber um código através do celular ou e-mail, digite o código

Crie uma senha de acesso, precisa ter no mínimo 8 caracteres e precisa ter uma letra maiúscula e uma minúscula, um número e um símbolo.

Pronto, seguindo esses passos a conta foi criada e pode utilizar o aplicativo MEU INSS e outros serviços que o gov.br disponibiliza.

