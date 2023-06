Aviso de atualização: como se INSCREVER no Cadastro Único para receber benefícios sociais?

Ei, você que deseja poder receber ajuda do governo em relação aos benefícios sociais é importante saber sobre a plataforma do Cadastro Único (CadÚnico), pois é uma plataforma a qual o governo consegue ter um controle sobre a real situação das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, baixa renda, para ter acesso também a outros programas federais como:

BPC (Benefício de Prestação Continuada)

Tarifa Social de Energia Elétrica

Vale ressaltar que o programa social Bolsa Família para que as famílias tenham acesso é somente após a inscrição no CadÚnico.

Cadastro e seguir requisitos

Não basta apenas fazer o cadastro no CadÚnico para conseguir ter acesso aos benefícios sociais dos programas, pois cada programa tem regras específicas que precisam ser seguidas, então é importante buscar informações qual o benefício que deseja e quais as regras, porém o cadastro é como um pré-requisito.

O cadastro é essencial para conseguir receber os benefícios que o governo disponibiliza, principalmente benefícios assistenciais, como:

Bolsa Família

Vale Gás

Esses são só alguns exemplos pois são os mais procurados.

Quem pode fazer a inscrição?

É importante saber quais as famílias que podem fazer a inscrição no CadÚnico, pois essa plataforma tem um papel social na identificação da população que estão em situações de vulnerabilidade social, pobreza ou extrema pobreza. Para fazer a inscrição é preciso ao menos ter esses requisitos:

É necessário ter uma renda familiar de até meio salário-mínimo, valor de R$ 660 em 2023 por pessoa

Possuir uma renda familiar total de até 3 salários-mínimos, valor de R$ 3.960 em 2023

Como fazer a inscrição no Cadastro Único?

A pessoa que deseja fazer a inscrição pode fazer nas unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), porém atualmente a pessoa já pode fazer um pré-cadastro através do site ou até mesmo o aplicativo do Cadúnico, para adiantar algumas pessoas.

Mesmo fazendo a pré-inscrição ainda é preciso ir pessoalmente até o CRAS para poder finalizar o cadastro. Ou seja, uma pessoa que será a responsável familiar tem até 120 dias para ir ao CRAS para finalizar a inscrição.

Documentos para a inscrição

O responsável familiar precisa levar:

Título de Eleitor

CPF (Cadastro de Pessoa Física)

RANI (no caso de famílias indígenas ou quilombolas)

Para os demais integrantes da família:

Título de Eleitor

Certidão de nascimento

Certidão de casamento

CPF

Carteira de Identidade (RG)

RANI

Carteira de Trabalho.

O comprovante de residência não é um documento obrigatório, mas a nossa dica é para que o representante leva para contribuir no procedimento.

