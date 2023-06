Boa notícia! O Bolsa Família é um dos programas mais populares do Governo Federal. Neste mês de junho irá contar com o saque extraordinário de mais de R$ 1 mil. Entretanto, nem todos os beneficiários podem sacar este valor. É necessário estar atento as regras e ser os primeiros a entrar nos requisitos exigidos a fim de conseguir este incrível saque.

Parcela EXTRAORDINÁRIA de R$ 1.420 no Bolsa Família de junho; quem recebe | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família anuncia novos valores

Os novos valores do Bolsa Família são referentes as novas aprovações de suas estruturas. Voltando ao início do ano, foi aprovado o valor fixo de R$ 600. Por mais que para muitos já fosse o suficiente para sair da pobreza ou extrema pobreza, o Governo decidiu ir mais além.

Desse modo o Governo liberou há dois meses o adicional de R$ 150 com limite de R$ 300 aos beneficiários que possuem dentro do seu grupo familiar crianças entre zero e seis anos. Além disso, foi divulgado o valor de R$ 50 para gestantes, lactantes ou membros com idade entre sete e dezoito anos.

Portanto, os valores fixos somados aos adicionais podem ultrapassar os R$ 1 mil. Neste mês de maneira exclusiva, terá o adicional de R$ 100 para algumas famílias. Isto é, aquelas que também recebem o Vale-Gás. Pago a cada dois meses. Sendo assim um complemento válido e com valor referente ao botijão de gás de 13kg.

Cuidado com os bloqueios

O Governo Federal está suspendendo as contas que não estão de acordo com os requisitos exigidos. Com os novos valores ofertados também vieram mais regras a serem seguidas para conseguir estar no programa.

Bem como para as gestantes. Que precisam obrigatoriamente estar realizando o pré-natal mensalmente. No caso de todos os membros, precisam estar com as carteiras de vacinação atualizadas.

E por fim: é necessário que as crianças tenham frequência escolar acima de 75%. Caso contrário, o CRAS irá entrar em contato com o beneficiário e suspender o benefício até que haja a correção das infrações.

Como consultar o Bolsa Família

É importante consultar mensalmente o Bolsa Família para saber não somente os valores. Como também as datas de pagamentos e novos auxílios, como o Vale-Gás. E claro: para saber se não houve a suspensão.

É possível fazer isso através do Caixa Tem ou aplicativo Bolsa Família. Em ambos é necessário que os usuários esteja logados com os seus documentos pessoais e número do NIS.

Para consultar basta abrir os aplicativos e ir até a aba “Bolsa Família” e informações. Ambos são parecidos. Feito isso, será mostrado de maneira detalhada os valores, datas de pagamentos e histórico.

A medida é bastante importante para avaliar os pagamentos e repasses. Caso haja descontos, como é o caso das famílias que fizeram o empréstimo do Auxílio Brasil, também ficarão nítidos cada descontos e seus respectivos valores.