Cientistas revelam sinais precoces discretos que denunciam o Parkinson

Muitos conhecem somente por nome a doença de Parkinson, todavia, poucos sabem de fato o que ela é. Basicamente, é um distúrbio neurológico que acaba afetando os movimentos do indivíduo, isso resulta em tremores e uma lentidão nos movimentos, isso ocorre por conta de um estado de rigidez muscular. Ou seja, caso seja diagnosticada a condição de maneira precoce, as chances do paciente conseguir retardar o progresso da doença são grandes. Portanto, confira os sinais ocultos da doença que foram descobertos após a análise de 1 milhão de pacientes.

Confira os sintomas iniciais da doença de Parkinson | Imagem de Sabine van Erp por Pixabay

O que causa a doença de Parkinson?

O motivo que leva ao desencadeamento da doença em questão ainda não é conhecido, mas cientistas acreditam que o problema ocorre após combinações de fatores internos (genéticos) com fatores externos (ambiente). A doença em questão começa degenerar de maneira gradual as células nervosas.

No caso, ele faz isso com as células nervosas que são responsáveis por produzir a dopamina, esse neurotransmissor é responsável pela transmissão dos sinais, do cérebro para o restante do corpo. Ou seja, se há poucos neurotransmissores que realizam essa ‘ligação’, a tendência é que o indivíduo apresente os sintomas característicos da doença. Os principais são:

Tremores;

Rigidez muscular;

Movimentos lentos;

Pouco equilíbrio;

Alterações na maneira de andar.

Há cura para a doença?

Infelizmente a doença ainda não tem cura, o que acontece atualmente é o combate aos sintomas, com o tratamento adequado, há um retardamento na progressão da doença. Mas mesmo assim, é difícil o controle, já que alguns casos já são diagnosticados de maneira tardia.

A dificuldade do diagnóstico é a falta de ‘sintomas’ para definir se alguém está com a doença, já que não há exames específicos para isso. Portanto, o diagnóstico é feito de acordo com o histórico clínico do paciente, além de exames neurológicos complementares.

O pior disso tudo, é que em todo o mundo, há cerca de 10 milhões de pessoas com a doença, somente no Brasil, já são 200 mil casos. E a tendência é que eles aumentem ainda mais.

Pesquisadores descobrem sinais precoces da doença

Para que haja uma melhor reação ao tratamento, é importante que o diagnóstico seja feito cedo, mas sem sintomas fica difícil. Mas tudo mudou após um estudo realizado por pesquisadores da Queen Mary University of London, onde eles revelaram sintomas que ocorrem durante o desenvolvimento da doença, são eles:

Perda auditiva;

Epilepsia.

Anteriormente, não havia ligação entre os sintomas e a doença, mas de acordo com a autora do estudo: “É importante que os profissionais do atendimento primário de saúde estejam cientes dessas ligações e entendam o quão cedo os sintomas de Parkinson podem aparecer”. De acordo com a cientista, com esse diagnóstico precoce feito pela atenção primária, os médicos especialistas na doença teriam mais tempo para agir e tentar controlar a progressão da doença.