Fim das “DESCULPINHAS”! Veja a localização da pessoa no WhatsApp

O que foi criado para ser apenas um chat de conversas foi ganhando mais funções ao longo do tempo, como envio de áudios, chamadas de vídeo, status, grupos e localização. O Whatsapp foi inventado por Jan Koum e Brian Acton, em 2009, superando as expectativas das pessoas.

Com o compartilhamento de localização, não tem mais como dar perdido em ninguém. A pessoa poderá provar onde se encontra através desse recurso. Além disso, também é uma forma de garantir a segurança já que em situações emergenciais tem como localizar a pessoa facilmente. Os usuários podem definir o tempo que a localização ficará visível.

Sabia que dá para compartilhar a localização pelo Whatsapp? (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Aprenda a compartilhar a localização com alguém

O Whatsapp possibilita que você compartilhe a sua localização geográfica em tempo real com outras pessoas.

Para utilizar esse recurso é muito simples. Basta abrir a conversa com o contato desejado e tocar no ícone de anexos, que é normalmente representado por um clipe de papel. Após isso, selecione a opção “Localização”. Você pode enviar a localização em tempo real ou enviar uma localização estática. Ao confirmar o envio, a outra pessoa poderá visualizar o local exato através do mapa enviado na conversa.

Muitos pais de crianças e adolescentes estão usando essa função para saber o paradeiro deles e acompanhar o trajeto que eles fazem ao sair sozinhos com estranhos ou de uber, por exemplo.

Também é comum ser utilizado por mulheres que vão em primeiros encontros como meio de segurança caso o encontro não saia como o esperado. Afinal, ao sair com pessoas que não conhecem, todo cuidado é pouco.

Você já ouviu falar no aplicativo “Kids guard pro”?

Se você é pai ou mãe de criança ou adolescente, precisa conhecer o aplicativo “Kids guard pro”. Através dele você é capaz de rastrear os passos do seu filho em tempo real, assim como estabelecer áreas seguras e receber alerta de chegada e saída. E para ficar melhor, você ainda consegue bloquear conteúdos que são inadequados para os pequenos e conferir o uso do smartphone deles para saber o que andam acessando.

A única coisa ruim é que esse aplicativo cobra alguns dólares para utilizar seus serviços.

Por que a geração dos millennials não aguenta mais o Whatsapp?

Ao contrário da geração Z (nascidos entre 1995 e 2005), a geração conhecida como millennials, nascida entre 1981 e 1995, tiveram que se adaptar à tecnologia. Como só foram ter contato com ela a partir da adolescência, conseguiram ter uma infância longe de internet e smarthphones. Já a geração Z já nasceu rodeada pela conectividade, o que as faz não conseguir enxergar a realidade sem o uso da tecnologia. Afinal, a vida delas nunca foi de outro jeito.

Os millennials, por outro lado, sabem como era a vida antes de aplicativos, lnotificações, likes e seguidores. E por isso, estão cada vez mais cansadas do Whatsapp, principalmente depois do período de pandemia, no qual todas as áreas da vida tiveram que migrar para o digital.

Estar em vários grupos de Whatsapp, receber diversas mensagens por dia e se sentir culpada ao não respondê-las, pode afetar a saúde mental das pessoas ao causar ansiedade e estresse com a velocidade que as informações chegam através da tecnologia.

Falar com muitas pessoas simultaneamente e o excesso de estímulos podem fazer muito mal às pessoas e isso é algo que devemos ficar alertas. A tecnologia facilita em muitos aspectos, mas em outros criou vários problemas para a sociedade resolver.