Caixa Tem com pagamento de R$ 800 confirmado; veja quem recebe

Novo pagamento no Caixa Tem – Em meio à uma conjuntura econômica desafiadora, o Bolsa Família, uma iniciativa governamental de auxílio financeiro, surge como um farol para milhares de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Este mês, as famílias beneficiadas estão prestes a receber uma quantia surpreendente, pois em junho, o montante chegará a R$ 800, combinando o pagamento regular com benefícios adicionais.

O pagamento do Bolsa Família em junho será realizado através do Caixa Tem, seguindo o calendário escalonado de acordo com o último dígito do NIS. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caixa Tem já está disponibilizando o pagamento de R$ 800?

A Caixa Econômica Federal (CEF), a instituição responsável pela administração e distribuição do Bolsa Família, destaca que esta generosidade financeira pode ser experimentada por famílias com crianças de 0 a 6 anos e uma gestante. Este valor é resultado da soma da parcela regular de R$ 600, do adicional de R$ 150 voltado para crianças de 0 a 6 anos e dos R$ 50 direcionados à gestante. Este total de R$ 800 representa uma ajuda substancial para as famílias que enfrentam dificuldades econômicas.

Este cálculo detalhado revela a natureza multifacetada do benefício do Bolsa Família. O adicional de R$ 150 é referente ao Benefício Primeira Infância, projetado para apoiar crianças de 0 a 6 anos de idade. O adicional de R$ 50, por outro lado, pertence ao Benefício Variável Familiar, destinado a crianças e adolescentes entre 7 a 18 anos, gestantes e lactantes. Estes benefícios adicionais são acumuláveis, significando que todos os beneficiários que atendem aos critérios estabelecidos têm direito a eles, podendo incrementar consideravelmente o valor mensal recebido.

O montante da parcela regular do Bolsa Família, que é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), também está programado para experimentar algumas mudanças no mês de junho. Essas modificações são feitas considerando o tamanho da família e a existência de empréstimos consignados, com o objetivo de fornecer um suporte financeiro adequado para as famílias em situação de vulnerabilidade.

A parcela regular do Bolsa Família será calculada levando em consideração o número de membros da família. Cada membro da família receberá um valor equivalente a R$ 142, o que garantirá um aumento no benefício. No entanto, é importante frisar que famílias com até quatro pessoas não receberão menos do que o valor base do benefício, que continua sendo de R$ 600.

Entretanto, algumas pessoas terão uma redução no valor da parcela regular, recebendo apenas R$ 440. Isso se deve ao desconto de R$ 160 aplicado para saldar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Este desconto será aplicado até que a dívida seja quitada, o que acaba influenciando no valor total recebido pelos beneficiários.

O desconto consignado é uma dedução feita diretamente no valor da parcela do Bolsa Família. Portanto, é essencial para os beneficiários entenderem que a quantia que eles recebem já é o valor líquido, após a dedução do desconto. Esse mecanismo tem como objetivo ajudar os beneficiários a pagar suas dívidas e manter suas obrigações financeiras em dia.

Bolsa Família

No que diz respeito ao calendário do Bolsa Família, as informações atualizadas sobre o valor do benefício e os possíveis descontos podem ser facilmente acessadas através do aplicativo oficial do programa. Além disso, o benefício é depositado na conta digital Caixa Tem, permitindo que os beneficiários consultem os valores, realizem transferências e façam uma melhor gestão de seus recursos financeiros.

A Caixa Econômica Federal é a instituição responsável por realizar os pagamentos, seguindo um calendário escalonado que é organizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Assim, os pagamentos começam no dia 19 de junho, com os beneficiários cujo NIS termina em 1, e terminam no dia 30, quando os beneficiários cujo NIS termina em 0 recebem. Essas datas de pagamento são cruciais para os beneficiários do programa, que podem planejar seus gastos com base nelas.

A expansão do Bolsa Família e a introdução destes benefícios adicionais refletem o compromisso contínuo do governo com as famílias em situação de vulnerabilidade. A combinação da parcela regular com os benefícios adicionais tem o potencial de trazer um impacto significativo na vida dessas famílias, fornecendo-lhes um suporte financeiro substancial que pode ser utilizado para suprir suas necessidades diárias.

