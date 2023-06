PARE com estes hábitos! Fatores de risco para cardiopatias que podem ser evitados

Cuidar da saúde é algo essencial, nada menos do que uma iniciativa que literalmente qualquer ser humano deveria adotar, a fim de ter uma vida mais longa e proveitosa. E, no que diz respeito a este processo, evitar fatores de risco é extremamente necessário.

Aliás: “no fundo”, todos nós sabemos que é preciso cuidar do corpo de forma geral. Porém, nem todas as pessoas levam esta questão a sério. E é justamente por isso, e por outros motivos, que acabam tendo que lidar com doenças específicas, como aquelas ligadas ao coração.

No decorrer da leitura a seguir é possível entender um pouco mais sobre este assunto e, ainda, aprender a se cuidar um pouco mais.

Tirar os fatores de risco do caminho é o segredo para um coração saudável | Imagem: Sajjad Zabihi / unsplash.com

É possível evitar as doenças cardíacas

A chamada Doença Cardíaca Coronária nada mais é do que a causa mais comum de aparecimento de ataque cardíaco que, infelizmente, pode ser fatal.

É preciso ter em mente, porém, que os principais fatores de risco relacionados às doenças do coração são evitáveis.

Conhecer cada um deles e adotar um estilo de vida no qual todos estes fatores sejam mantidos sob controle realmente pode impedir o desenvolvimento de qualquer doença cardíaca, ou mesmo impedir o aparecimento de um ataque cardíaco.

Os fatores de risco que mais causam problemas ao coração

Ao todo, são 5 os fatores de risco que devem ser evitados por qualquer pessoa que deseje ter um coração (e uma vida) mais saudável.

E o melhor é que evitá-los é consideravelmente fácil.

Estes fatores são:

1. A pressão alta

Também chamada de hipertensão arterial, a pressão alta é um grande fator de risco, que favorece o aparecimento das doenças cardíacas. Aliás: além de afetar o coração em si, ela também danifica o cérebro e outras partes importantes do corpo, como os rins.

Seu controle pode ser feito por meio de mudanças no estilo de vida, como a adoção de hábitos mais saudáveis, e também por meio de remédios receitados por um bom médico.

2. A alimentação não saudável

Uma alimentação que é rica em “coisas ruins”, como açúcar, gordura e sal, definitivamente não é saudável, e pode deixar o colesterol em níveis alarmantes.

E o colesterol alto, por sua vez, pode se acumular nas artérias do coração, dificultando a chegada do sangue a este órgão e, assim, aumentando o risco de que aconteça um ataque cardíaco.

3. O álcool em excesso

Qualquer pessoa que bebe demais pode ter pressão alta a longo prazo.

E essa pressão alta, por sua vez, sobrecarrega todo o músculo cardíaco com o passar do tempo, colocando o indivíduo em risco de doenças do coração e derrame, entre outros problemas graves.

4. O sedentarismo

Um estilo de vida no qual não existe atividade física também pode levar a doenças cardíacas, mesmo que o indivíduo não tenha mais fatores de risco.

O sedentarismo também pode levar à obesidade, ao colesterol alto e outros fatores que inevitavelmente estão atrelados a problemas no coração.

5. O cigarro

Segundo o Centro de Controle de Doenças, dos Estados Unidos, a química que compõe a fumaça do cigarro engrossa o sangue, levando à formação de coágulos dentro das artérias e das veias.

O fumo, portanto, é outro grande fator de risco para o coração, uma vez que pode deixá-lo sem sangue suficiente.

