Governo libera LISTA de beneficiários que receberão R$ 1.302 do Bolsa Família

Durante o mês de junho, alguns beneficiários poderão receber um repasse de até R$ 1.302 do programa Bolsa Família. Este valor equivale aos valores da parcela com os R$ 450 de adicionais. Eles se referem ao Benefício Primeira Infância e Benefício Variável Familiar, sendo ilimitados e cumulativos, e devem ser pagos a todos os familiares que se enquadrem nos requisitos.

A seguir, seguem todas as informações sobre os requisitos desses benefícios, o aumento da parcela regular e o calendário do Bolsa Família.

Para algumas pessoas, o valor do Bolsa Família estará mais interessante este mês | Imagem: Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Parcela regular do Bolsa Família sofre aumento

A parcela regular do Bolsa Família foi aumentada a partir de junho, e o repasse passa a considerar o número de pessoas que compõem a família. Cada membro deve receber R$ 142, assim, o benefício pode aumentar consideravelmente.

Famílias que recebem R$ 1.302, sua parcela regular é de R$ 852, o que equivale a soma de seis parcelas de R$ 142 cada uma. Sendo assim, somado os R$ 450, o valor total é de R$ 1.302, se aproximando ao valor do salário mínimo de R$ 1.320.

O Benefício Primeira Infância oferece o valor de R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos completos. Já o Benefício Variável Familiar concede R$ 50 para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, além de gestantes que fazem o acompanhamento pré-natal e mulheres que estão amamentando.

O repasse da parcela regular não vale para famílias de até quatro pessoas, ou seja, esse grupo continua recebendo R$ 600. Portanto, o valor repassado deve levar em consideração o piso do Bolsa Família.

Aqueles que solicitaram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil continuarão com o desconto de R$ 160, aplicado diretamente na folha de pagamento do Bolsa Família.

Calendário Bolsa Família especificamente para o mês de junho

O valor do Bolsa Família pode ser encontrado nos dispositivos oficiais do programa, sendo eles: Bolsa Família e Caixa Tem, disponível tanto para aparelhos Android quanto iOS. É possível encontrar os repasses, benefícios, valores descontados, bloqueios e datas de pagamentos.

As datas do pagamento seguem o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável da família. Os pagamentos começam oficialmente no dia 19 de junho, e vão até 31 de junho, sendo as seguintes datas:

Final 1: dia 19 de junho (será antecipado para o dia 17, sábado);

Final 2: dia 20 de junho;

Final 3: dia 21 de junho;

Final 4: dia 22 de junho;

Final 5: dia 23 de junho;

Final 6: dia 26 de junho (será antecipado para o dia 24, sábado);

Final 7: dia 27 de junho;

Final 8: dia 28 de junho;

Final 9: dia 29 de junho;

Final 0: dia 30 de junho.

Os pagamentos são depositados na conta digital do Caixa Tem. O segurado pode sacar o dinheiro em qualquer agência, lotérica ou caixa eletrônico. Para aqueles que preferem usar o PIX, é possível fazer a transferência usando a ferramenta no aplicativo.

