Bolsa Família de junho vem acompanhado de EXTRA no valor de R$ 410

Bolsa Família em junho – O Bolsa Família, programa de auxílio financeiro do governo brasileiro, tem desempenhado um papel crucial na promoção da inclusão social e no combate à pobreza ao longo dos anos. Conhecido por fornecer suporte às famílias em situação de vulnerabilidade, o programa está preparando um reforço especial neste mês de junho, trazendo um alento adicional aos beneficiários.

Em junho, os beneficiários do Bolsa Família receberão um bônus especial no valor de R$ 410, garantindo um suporte financeiro ainda mais robusto. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Famíia tem novidades em junho?

De acordo com as novidades reveladas, o programa Bolsa Família tem uma ótima notícia para os beneficiários em junho. Além do valor regular do benefício, será concedido um bônus especial de R$ 410 às famílias. Este valor representa a soma de diferentes componentes, incluindo adicionais específicos para lactantes, gestantes, e filhos de até 18 anos, assim como um benefício de R$ 150 para os filhos de até 6 anos e o reavivado auxílio gás. A medida é uma resposta direta às necessidades das famílias, proporcionando um suporte ainda mais robusto em suas despesas.

Ao entrar em detalhes sobre os componentes do bônus, as famílias com lactantes, gestantes, e filhos até 18 anos receberão um adicional de R$ 50 por mês. Este adicional, um verdadeiro presente para essas famílias, será integrado ao benefício mensal regular, garantindo assim um suporte financeiro extra para ajudar a atender às necessidades diárias.

Além disso, as famílias com crianças de até 6 anos de idade não serão esquecidas. Elas continuarão a receber o benefício adicional de R$ 150. Este valor, essencial para o cuidado e desenvolvimento das crianças nesta faixa etária crítica, demonstra o compromisso contínuo do programa Bolsa Família com a população mais jovem do país.

Retorno do Auxílio Gás

A cereja do bolo vem com o retorno do auxílio gás, um benefício que estava suspenso desde abril. Pago a cada dois meses, este auxílio proporciona um suporte financeiro significativo para as famílias, ajudando-as a cobrir uma de suas despesas básicas mais importantes.

No entanto, é importante que os beneficiários do programa estejam cientes do calendário de pagamento para este mês. O pagamento será organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os beneficiários cujo NIS termina em 1 receberão o pagamento em 19 de junho. Já aqueles cujo NIS termina em 2 receberão em 20 de junho, e assim por diante, até o último grupo, com NIS terminando em 0, que receberá seu pagamento em 30 de junho.

Com esses novos benefícios, o programa Bolsa Família continua sendo um baluarte essencial para as famílias vulneráveis do país. Ele responde diretamente às necessidades dessas famílias, fornecendo um suporte financeiro crucial durante tempos de incerteza. E com o bônus especial deste mês de junho, as famílias poderão respirar um pouco mais aliviadas, sabendo que receberão um reforço financeiro adicional.

