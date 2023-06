Próximo pagamento do abono do Pis/Pasep já tem data? Veja quando cai o dinheiro

O abono salarial é um benefício que é pago anualmente para os trabalhadores dos setores públicos e privados, contudo, durante a pandemia o benefício sofreu uma pausa e somente agora que ele está voltando e ainda está pagando os valores referentes ao ano de 2021. Todos trabalhadores formais e que receberam até 2 salários no ano-base podem usufruir do abono que pode chegar ao valor de R$ 1.320, confira quais serão os próximos lotes e qual valor cada trabalhador deve receber.

Pagamento do abono é divulgado e faz a felicidade dos brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é o abono Pis/Pasep?

O abono é um valor variável que é pago todos os anos para trabalhadores formais, que cumprem certos requisitos estabelecidos na legislação. Lembrando que a depender do setor em que o funcionário trabalha, o abono terá ‘outro nome’, o PIS, por exemplo, é destinado para os trabalhadores privados ao passo que o Pasep é destinado para os trabalhadores públicos.

Para receber o benefício, algumas regras devem ser cumpridas, a saber:

Estar cadastrado no sistema Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;

Em 2021, ter recebido no máximo dois salários mínimos;

Ter trabalhado de maneira formal por pelo menos 30 dias;

A empresa enviou os dados de maneira correta na RAIS.

Lembrando que o valor cheio (R$ 1.320) é dividido por 12 meses trabalhados, e a depender da quantidade de meses, o valor pago é proporcional. Por exemplo, quem trabalhou apenas seis meses, recebe somente a metade.

Qual banco é responsável pelos pagamentos do Pis/Pasep?

Outra diferença entre o Pis/Pasep além do público alvo, é o banco responsável por realizar o repasse dos valores. O Banco do Brasil é o responsável por efetuar os repasses do Pasep, ao passo que a Caixa é a responsável por efetuar os repasses do Pis.

Ambos bancos têm o dever de administrar os programas em questão e efetuar o pagamento do abono. Então, qualquer erro inerente ao pagamento, pode ser analisado diretamente no SAC da instituição em questão.

Somente em casos mais graves ou que o banco não resolve, que a pessoa acaba indo até o Ministério do Trabalho.

Quais serão os próximos lotes que serão pagos?

O próximo lote do PIS/PASEP será o penúltimo que vai ser repassado em 2023, confira quem irá receber:

Trabalhadores de empresas privadas que nasceram em setembro e outubro: receberão no dia 15 de junho;

Servidores públicos cuja inscrição tenha o final 6 ou 7: receberão dia 15 de junho;

Já o último lote está marcado para o mês de julho e vai repassar os valores para as demais pessoas, a saber:

Trabalhadores de empresas privadas que nasceram em novembro e dezembro: receberão no dia 17 de julho;

Servidores públicos cuja inscrição tenha o final 8 ou 9: receberão dia 17 de julho;

Lembrando que os valores começaram a ser repassados em fevereiro e estão disponíveis para saque até o dia 28 de dezembro de 2023.