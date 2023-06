Mais inteligência artificial: ferramentas do Google farão TUDO SOZINHAS em breve

Google terá nova inteligência artificial? A inteligência artificial (IA) estabeleceu um forte marco no ano de 2023, destacando-se como uma inovação tecnológica primordial que certamente moldará os anos vindouros. Nesta onda de evolução, o Google, o gigante da tecnologia, começou a experimentar a aplicação de IA em algumas de suas ferramentas do Workspace Labs, incluindo o Docs, Gmail e Google Apresentações. Estas inovações prometem uma transformação radical na maneira como os usuários interagem com a tecnologia, facilitando a execução de tarefas diárias e tornando-as mais intuitivas.

O Google está incorporando inteligência artificial em suas ferramentas, como Docs e Gmail, para otimizar a rotina dos usuários. Foto: divulgação

Inteligência artificial do Google

De acordo com as informações divulgadas pela empresa na conferência anual Google I/O 2023, essas ferramentas aprimoradas por IA têm o objetivo de otimizar a rotina dos usuários, potencializando as funcionalidades já existentes nos aplicativos do Workspace. Gradualmente, esses recursos devem se tornar mais inteligentes e quase intuitivos, com base nos processos repetitivos realizados pelos usuários na plataforma. Este avanço representa um grande passo para a empresa, que busca incessantemente melhorar a experiência do usuário em suas plataformas.

Para entender o impacto dessas inovações, é útil analisar o que cada uma delas oferece. No Google Apresentações, a IA está configurada para auxiliar na criação de slides para apresentações. Isso significa que o usuário pode criar imagens, gráficos e textos com a ajuda de comandos de IA. Essa funcionalidade pode até mesmo se estender à criação de vídeos no futuro.

No Gmail, uma das ferramentas de e-mail mais populares do mundo, o recurso “Ajude-me a escrever” será introduzido. Este recurso permitirá aos usuários escolher entre as melhores sugestões de texto para compor suas mensagens, facilitando o processo de escrita de e-mails.

A plataforma de edição de documentos do Google, o Docs, também passará por uma atualização significativa. De acordo com a empresa, os documentos poderão ser otimizados com a IA para criar formulários e textos usados com frequência. Os usuários só precisarão acionar o recurso “Me ajuda a escrever” para aproveitar essa funcionalidade.

Novidades em breve

Embora estas mudanças pareçam futurísticas, o Google confirmou que elas serão implementadas em breve. Dentro dos próximos dias, todos os usuários do Gmail poderão experimentar pelo menos uma dessas novidades baseadas em IA.

Um dos aspectos mais notáveis dessas inovações é a facilidade com que os usuários poderão encontrar mensagens perdidas, especialmente na versão móvel do Gmail. Isso implica que a busca por conteúdo dentro da conta do Google receberá um suporte adicional da tecnologia baseada em IA, facilitando ainda mais o acesso às informações necessárias.

Essas notícias do Google são um sinal claro de que a IA está se tornando uma parte integrante do ecossistema tecnológico. Ela está transformando a maneira como os usuários interagem com a tecnologia e melhorando a eficiência de nossas atividades diárias. Se as previsões se concretizarem, os próximos anos prometem ser revolucionários em termos de avanços tecnológicos.

