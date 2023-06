Aviso de urgência para quem é MEI vem da Receita Federal; confira

O MEI (Microempreendedor Individual) precisa ficar atento com um alerta importante que foi emitido pela Receita Federal, é um público grande são mais de 7,5 milhões de trabalhadores ou 50,2% do total de representantes dessa categoria que estão inadimplentes a mais de um mês.

No mês de março deste ano, os contribuintes não fizeram o pagamento do DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional na sua data de vencimento. E nos últimos seis anos, a inadimplência tem batido recorde nessa modalidade, no ano de 2021 cerca de 62,3% dos MEIs estavam em débito. Já no ano de 2022, esse índice caiu para 50,2% e até o momento desse ano está com o mesmo percentual.

confira o alerta da Receita sobre o MEI. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Inadimplência para os MEIs

Enquanto isso, em Amapá lidera o estado brasileiro que tem o maior número de MEIs que estão inadimplentes, são cerca de 71,6%. Confira o ranking abaixo:

Amapá – 71,6%

Amazonas – 69,7%

Pará – 63,6%

Roraima – 61,5%

Acre – 61,3%

Essa é a lista da região norte que, atualmente, é a região que está com mais inadimplentes. Já a lista em relação as unidades federativas que têm o menor número de inadimplentes são:

Minas Gerais – 43%

Santa Catarina – 43,5%

Paraná – 44,9%

Rio Grande do Sul – 45,1%

Qual é a causa desses casos inadimplentes?

Raissa Rossiter, que atualmente é a diretora do Departamento de Artesanato e Microempreendedor Individual da Sempe (Secretaria de Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo), disse que a principal causa de os MEIs nessas regiões terem atraso no pagamento é referente aos valores de cobrança, já que está em R$ 67,00 a R$ 72,00.

Para complementar, a mesma disse que o MEI já possui várias decisões e problemas para resolver, que o DAS acaba se perdendo do meio dessa luta da sobrevivência do seu trabalho. A diretora disser que vai começar uma campanha direcionada para trazer alertas e informações de maneira mais simples sobre a importância das obrigações do MEI.

MEI

A categoria MEI é um departamento que está em constante crescimento, principalmente depois da pandemia contra a Covid-19, pois foi uma época ao qual diversos brasileiros perderam seus empregos e tiveram que se tornar microempreendedores, ou seja, montar o seu negócio para ter renda e sobreviver nessa crise que passamos.

Com isso, algumas pessoas acabaram descobrindo seus talentos e permaneceram na profissão na categoria MEI. Então, é extremamente importante as autoridades ajudarem essa categoria com suas obrigações de forma que seja simples e fácil.

