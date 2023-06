Dia MAIS FRIO do ano já tem data para acontecer em 2023

Dia mais frio do ano – Um padrão climático intrigante tem sido notado nos últimos dias, caracterizado pela influência da Oscilação Antártica (AAO), que resultou em índices positivos dessa oscilação e em consequência, reduziu as chuvas no sul e centro-sul do Brasil. No entanto, as previsões climáticas estão apontando para uma reviravolta em breve, com a tendência negativa da AAO se apresentando na próxima semana, fazendo com que o frio avance, possivelmente, até a região Norte do país.

O frio está previsto para chegar na próxima semana, trazendo um dia gelado para o centro-sul do país. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Qual será o dia mais frio do ano?

Essa oscilação do clima está intimamente ligada ao avanço de uma frente fria e de uma massa de ar polar pelo centro-sul do país. A tendência negativa da AAO pode fazer com que a frente fria encontre resistência ao se mover através do território brasileiro. Consequentemente, é provável que essa configuração da massa de ar polar avance mais para o Sul e oeste do país, tendo uma atuação menos expressiva no Sudeste.

Para entender esse fenômeno, é essencial levar em conta a Oscilação de Madden-Julian (MJO), que atualmente está na fase 4. Esta fase favorece a atividade convectiva no Sul do país, o que acaba prolongando a presença do sistema frontal sobre a região e dificultando um avanço mais significativo da massa de ar polar. A compreensão dessas interações entre os diferentes sistemas climáticos é vital para uma melhor interpretação das condições atuais e previsões climáticas.

No que diz respeito ao mês de junho, a previsão é de que a atuação de uma massa de ar polar seja notavelmente intensa, possivelmente a mais forte do ano até o momento. Vale notar que essa intensidade pode ser acentuada pelo contexto do fenômeno El Niño, que geralmente reduz a frequência e a intensidade dos eventos de frio, resultando em invernos e primaveras mais quentes do que o normal.

Massa de ar polar

As variações de temperatura que serão percebidas, destacam o desempenho mais robusto da massa de ar polar, o que pode resultar em um frio mais intenso no estado do Rio Grande do Sul e na região oeste dos demais estados brasileiros. No entanto, devido às características continentais e à influência da oscilação da MJO, a queda de temperatura pode não ser tão significativa no Sudeste.

Em contrapartida, há uma expectativa de que o ar frio alcance a região oeste da Região Norte após o dia 14 de junho. O ponto alto deste frio intenso está sendo previsto para ocorrer por volta do dia 19, o que poderia resultar em uma geada abrangente nos três estados da Região Sul, afetando principalmente o Rio Grande do Sul.

Este conjunto de previsões climáticas realça a complexidade dos sistemas climáticos e a importância da compreensão de suas interações para prever as condições climáticas. Estar ciente dessas condições é crucial não apenas para a preparação individual e coletiva, mas também para mitigar os impactos potenciais em setores sensíveis às condições climáticas, como a agricultura. Dessa forma, mesmo que as previsões não sejam absolutamente precisas, elas fornecem uma base sólida para a tomada de decisões informadas e preparações adequadas.

