AUMENTE SUAS CHANCES com a loteria mais fácil de ganhar

Qual é a loteria mais fácil de ganhar? Essa é uma pergunta frequente para aqueles que costumam apostar ou têm interesse em começar a apostar. A resposta varia de acordo com o número de dezenas de cada cartela e a quantidade de bolinhas sorteadas em cada modalidade, além das combinações de matrizes. A Caixa Econômica Federal oferece diversas opções de loterias, cada uma com suas probabilidades e valores de aposta. Vamos analisar as chances de ganhar em cada uma delas.

O Super Sete é a loteria mais fácil, com uma chance em 2.629.575 milhões de ganhar o prêmio principal. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Existe uma loteria mais fácil para ganhar?

A loteria +Milionária possui um volante com duas matrizes: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar 6 números mais 2 trevos. Além disso, há outras 9 faixas de premiação possíveis. Uma aposta simples na +Milionária custa R$ 6.

A Mega-Sena, por sua vez, paga pelo menos R$ 3 milhões para o acertador dos 6 números sorteados. É possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante. O valor da aposta é de R$ 5.

Na Lotofácil, o jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar de 11 a 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00, e o prêmio mínimo é de R$ 1,7 milhão.

Para concorrer aos prêmios da Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números ganham prêmios, sendo o mínimo de R$ 800 mil na faixa principal. O valor da aposta mínima é de R$ 2,50.

A Dupla Sena oferece dois sorteios por concurso, com chances de ganhar acertando de 3 a 6 números em cada sorteio. O prêmio mínimo da faixa principal é de R$ 200 mil, e o valor da aposta simples é de R$ 2,50.

Na Lotomania, o jogador escolhe 50 números dentre 100 dezenas e concorre a prêmios para acertos de 20 a nenhum número. A aposta custa R$ 3,00, e o prêmio mínimo é de R$ 500 mil.

Para os apaixonados por futebol, há a Timemania, em que o apostador escolhe dez números entre oitenta disponíveis, além de um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. O valor da aposta é de R$ 3,50, e o prêmio mínimo é de R$ 100 mil.

Mais opções

A Federal é uma loteria em que você escolhe o bilhete que quer concorrer. Os prêmios são concedidos aos acertadores de diversos critérios, como números sorteados, aproximativos e finais. Os sorteios ocorrem às quartas e sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

A Loteca é voltada para os fãs de futebol, que devem acertar os resultados de 14 jogos. A aposta mínima é de R$ 3,00, e o prêmio mínimo é de R$ 200 mil.

No Dia de Sorte, o jogador escolhe de 7 a 15 números dentre 31 disponíveis, além de um “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. A aposta mínima custa R$ 2,50, e o prêmio mínimo é de R$ 200 mil.

O Super Sete é uma loteria de prognósticos numéricos em que o apostador deve escolher números em sete colunas. Os sorteios são baseados em sete números sorteados por coluna. O preço da aposta é de R$ 2,50, e o prêmio mínimo é de R$ 100 mil.

Considerando uma aposta simples que acerte o máximo de números para o prêmio principal, a loteria mais fácil de ganhar é o Super Sete, com uma chance em 2.629.575 milhões. Em seguida, temos a Lotofácil, com uma chance em 3.268.760 milhões. Por outro lado, a +Milionária é a mais difícil, com uma chance em 238.360.500 milhões.

Independentemente da loteria escolhida, é importante lembrar que os jogos são de azar. Portanto, é fundamental apostar com responsabilidade e não gastar mais do que pode. Caso tenha dúvidas sobre as regras de cada loteria, é recomendado buscar informações no site oficial da Caixa Econômica Federal.

