Alerta GERAL para contas hackeadas no Instagram; veja como se proteger

As notícias de contas hackeadas no Instagram estão cada vez mais frequentes, o que, de certa forma, não deixa de gerar um certo receio em todos os milhões de usuários desta rede social.

Rede social que, por sinal, é muito amada pelos brasileiros: a todo minuto vídeos, fotos e stories são compartilhados com seguidores que são apaixonados pelos mais diversos assuntos e seguem perfis voltados para moda, para saúde e para negócios, entre muitos outros.

Aliás: o Instagram é um ótimo espaço para que pessoas e empresas consigam mais alcance com suas publicações. Logo, quando uma conta é hackeada, não raramente causa muito desespero.

E quem quer se ver livre deste tipo de perigo veio ao artigo certo: nele, estão preciosas dicas a respeito deste assunto.

Ver contas hackeadas no Instagram é cada vez mais comum | Imagem: Azamat E / unsplash.com

Identificando contas hackeadas no Instagram

Praticamente qualquer usuário desta rede social já se deparou com algum influenciador ou pessoa conhecida fazendo vendas de eletrônicos e eletrodomésticos nos stories ou mesmo no feed. Nestes casos, por sinal, tais vendas sempre surgem “do nada”: em um dia a pessoa está seguindo a linha editorial de seu perfil, falando dos assuntos que sempre fala, e no outro aparece postando algo à venda.

E os preços informados sempre são muito tentadores, justamente por que se trata de algo falso, feito pelos hackers que estão tentando fazer vítimas.

É muito comum, também, que nos stories das contas hackeadas no Instagram as postagens comecem a girar em torno de ganhos fáceis, estando todas elas acompanhadas de um link para os interessados se cadastrarem.

Infelizmente, são cenas cada vez mais comuns de serem vistas, e estão gerando muitos debates a respeito de como deve ser a proteção contra os hackers.

E ocorre que o ato de manter uma conta protegida por ser mais simples do que parece.

Veja também: WhatsApp: 4 ATUALIZAÇÕES que podem mudar a maneira como você usa o app

Como evitar que uma conta no Instagram seja hackeada

Quem não deseja ter sua conta invadida pelos criminosos virtuais pode seguir alguns passos que irão dificultar (ou mesmo bloquear) qualquer invasão.

E estes passos são:

Optar por trocar a senha

Esta, sem dúvidas, é uma das dicas mais famosas dentro deste contexto, e que curiosamente raramente é seguida. Mas, a regra é muito simples: para aplicativos diferentes, devem existir senhas diferentes.

Além disso, trocá-las com certa regularidade, sempre mantendo-as fortes, é essencial.

Assim, caso um criminoso consiga a senha de uma rede social, não terá acesso às demais: os danos estarão minimizados.

Ativar a famosa autenticação de 2 etapas

Esta função, especificamente, foi criada para aumentar a segurança em relação aos acessos, uma vez que exige não só uma senha, mas também um código (normalmente enviado por SMS) sempre que uma pessoa quiser fazer login.

Trata-se de uma ótima iniciativa para evitar contas hackeadas no Instagram, pois, a menos que tenha acesso ao celular de uma pessoa, o bandido não irá conseguir invadir sua conta.

Manter as contas desvinculadas

Acessar uma mesma conta em dispositivos de terceiros, ou mesmo usar os dados dessa conta para entrar em outros aplicativos ou sites pode criar uma verdadeira brecha para que os hackers comecem a agir. Afinal, se as contas não forem desconectadas de forma manual, continuarão “abertas”.

Portanto, a dica é desvincular os acessos relacionados ao Instagram e, ainda, chegar regularmente quais são os aparelhos por onde a conta está sendo acessada.

Veja também: Quem mexeu no seu celular? 7 formas de descobrir