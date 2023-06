Se tiver, guarde bem! 4 objetos VALIOSOS populares dos anos 90

Objetos valiosos dos anos 90 – Ao longo da década de 1990, as prateleiras brasileiras foram povoadas por uma infinidade de produtos inovadores que capturaram o coração dos consumidores. No entanto, nem todos conseguiram manter o seu apelo ao longo do tempo. Nesta reportagem, mergulharemos no passado para revisitar quatro produtos icônicos daqueles tempos que, por um motivo ou outro, desapareceram quase tão rápido quanto surgiram.

Muitos objetos valiosos dos anos 90, como a goma de mascar Ping Pong e a sandália Samoa, deixaram saudades nos consumidores. Foto: divulgação

Objetos considerados valiosos na época

A década de 1990 foi marcada por uma abundância de inovações no mercado brasileiro. Diversos produtos ganharam destaque, fazendo um sucesso estrondoso entre os consumidores, apenas para, posteriormente, serem retirados das prateleiras, deixando um rastro de nostalgia em seu caminho. Muitos desses produtos se viram prejudicados por dificuldades na produção ou simplesmente pelo desinteresse crescente dos consumidores.

Uma dessas delícias desaparecidas foi o famoso chiclete Ping Pong, o primeiro chiclete produzido no Brasil. Lançado em 1945 pela empresa Q-Refres-Ko, o produto vinha em pequenos tabletes coloridos, envoltos por um papel de embalagem ilustrado com desenhos cativantes. Para tornar o produto ainda mais atrativo, as embalagens continham figurinhas colecionáveis que aumentavam ainda mais o apelo do chiclete. No entanto, com a entrada de novas marcas no mercado, como Bubbaloo e Trident, o Ping Pong começou a perder espaço. Em 1997, o adorado chiclete foi descontinuado, deixando muitos consumidores sentindo falta de seu sabor característico.

Outro produto que deixou os consumidores com saudades foi o biscoito Ringo, da Bauducco. Aproveitando-se do sucesso do parque Beto Carrero World, o biscoito recheado de chocolate ou morango era vendido em caixas estampadas com o icônico cowboy Beto Carrero e seu fiel cavalo Faísca. Lançado no início da década, o Ringo foi um sucesso imediato entre as crianças, que colecionavam as figurinhas que vinham dentro das caixas. No entanto, diante da forte concorrência de produtos mais baratos, o Ringo acabou sendo retirado das prateleiras em 1995.

Mais produtos

No ramo dos calçados, a sandália Samoa se destacou como uma forte concorrente das Havaianas e da Rider. Com um design diferenciado e campanhas publicitárias que contavam com personalidades famosas e temas olímpicos, a marca foi lançada no final dos anos 80 e chegou a vender mais de 20 milhões de pares por ano. Contudo, a Samoa não conseguiu acompanhar as mudanças do mercado e, durante meados da década de 90, começou a perder espaço para suas rivais. A produção foi encerrada em 1997, e a marca acabou sendo esquecida pelo público.

Por fim, o Supligen, uma bebida láctea em pó da Nestlé, prometia ser cremosa e deliciosa apenas misturando o produto com água. O Supligen vinha em uma variedade de sabores, incluindo chocolate, morango, baunilha e caramelo, e era vendido em latas ou sachês. Direcionado para jovens e crianças, o produto foi lançado nos anos 90, mas o alto custo dos ingredientes resultou em um preço de venda elevado, dificultando sua competitividade. A bebida foi descontinuada em meados da década e nunca mais voltou às prateleiras.

Esses produtos são uma lembrança fascinante de um tempo passado e representam um momento significativo na história do consumo brasileiro. Embora tenham desaparecido das prateleiras, o legado desses produtos persiste, alimentado pela nostalgia de uma geração que cresceu durante os vibrantes anos 90.

