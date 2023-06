Empreendendores e MEIs podem se DAR BEM com novidade do C6 Bank

Novidade no C6 Bank – O C6 Bank, conhecido por sua presença proeminente no crescente mercado de bancos digitais no Brasil, mais uma vez demonstra seu compromisso com a inovação e o serviço ao cliente. Dessa vez, a instituição financeira digital direcionou seu foco para os empreendedores, introduzindo novos benefícios projetados para apoiar e impulsionar seus negócios.

O processo de abertura de conta PJ no C6 Bank agora é mais simples, uma ótima novidade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Clientes do C6 Bank se animaram com a novidade

Uma das principais inovações do C6 Bank é a simplificação do processo de abertura de contas de pessoa jurídica (PJ). Agora, os clientes podem abrir uma conta PJ diretamente através do aplicativo do banco. Isso significa que os usuários não precisam mais sair de suas contas pessoais para fazer isso, tornando o processo muito mais conveniente.

Essa mudança traz uma maior eficiência e agilidade ao processo de cadastro. O C6 Bank capitaliza as informações já fornecidas pelos clientes como pessoas físicas, exigindo apenas o preenchimento de detalhes adicionais relacionados ao negócio. Isso representa uma grande vantagem para os empreendedores que utilizam os produtos e serviços do banco.

Antes dessa mudança, os clientes precisavam sair de suas contas pessoais para iniciar o processo de registro como um usuário PJ. Agora, no entanto, os clientes podem permanecer conectados à sua conta pessoal e selecionar a opção “Abrir conta PJ” para iniciar o processo de abertura de uma conta C6 Empresa.

Os empreendedores, sem dúvida, receberão bem essa melhoria na integração, pois ela reduz significativamente as interrupções e oferece uma experiência de usuário mais suave. Assim, o C6 Bank oferece uma solução inovadora ao permitir que os usuários mantenham seus perfis de pessoa física e pessoa jurídica no mesmo aplicativo. Isso facilita a navegação entre as contas com apenas alguns cliques.

Sem burocracia

Gustavo Torres, responsável pela inovação e experiência humana do C6 Bank, comentou sobre a nova oferta. De acordo com ele, essa inovação tem o objetivo de acabar com a burocracia para aqueles que dependem de ambas as contas. “Ao incluir um caminho para abertura de conta empresarial no mesmo ambiente em que a pessoa física já navega para as operações do dia a dia, descomplicamos um processo burocrático mantendo os parâmetros de segurança e atraímos mais clientes para conhecer nossa oferta para empresas”, afirmou Torres.

Além de simplificar o processo de abertura de contas para empreendedores, o C6 Bank também introduziu novos recursos para todos os seus usuários. Uma dessas inovações é a visão abrangente da conta em uma única tela. Os clientes agora podem acessar esta visão ao clicar no ícone “C6”, localizado no canto inferior da tela inicial do aplicativo.

Esse novo recurso permite aos clientes ter uma visão clara e organizada de todas as informações da sua conta. Além disso, ele agrega detalhes essenciais como saldo da conta, transações recentes e recursos adicionais, tudo em um único local. Isso torna mais fácil para os clientes manterem-se informados sobre a situação de suas contas e gerenciarem eficientemente suas finanças. As atualizações do C6 Bank não são apenas um indicativo de sua dedicação à inovação, mas também um testemunho de seu compromisso em atender às necessidades de seus clientes de maneira eficiente e eficaz.

