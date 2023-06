Prepare o CARVÃO para o final de semana! Carne ficou mais barata nestes lugares

No Brasil, a população sempre que vai se confraternizar pensa logo em uma coisa: churrasco. Todavia, nos últimos anos devido à pandemia que assolou todo o mundo, o uso de carne bovina estava escasso, por conta dos altos preços. Mas agora, em 2023, os cortes tiveram baixas consecutivas e para este final de semana a tendência é que os valores estejam bem inferiores aos praticados nos anos anteriores. Então, confira qual foi a redução e prepare o carvão para chamar todos para um belo churrasco no domingo.

Confira os novos valores das carnes para este final de semana | Imagem de Robert Owen-Wahl por Pixabay

Quais os melhores cortes para o churrasco?

Quando o assunto é carne para churrasco o top 1 com certeza fica com a Picanha, que sem dúvida alguma, o corte em questão é um dos melhores. Devido a sua suculência que ao mesmo tempo é uma carne marmorizada e repleta de sabores. O corte é retirado da região que fica no topo da parte traseira do boi e na hora de servir, é fatiada em peças triangulares. Ao ser feita da maneira correta, fica macia por dentro e por fora apresenta uma camada dourada e bem crocante.

Outro corte que é bem apreciado é a costela, é uma das partes mais queridas pelos brasileiros, principalmente, quando bem preparada e temperada com sal grosso e é assada de maneira lenta, até ficar macia e suculenta.

Por fim, há a maminha, que é outro corte que possui uma suculência ímpar, ela é macia e sua textura é de dar água na boca. Esse corte pode ser feito de várias maneiras, mas as melhores são na grelha e no espeto.

Dicas para acender o carvão rapidamente

Se falou em churrasco, para muitas pessoas, acender o carvão é um dos maiores desafios que há, mas antes de citar quais foram as reduções nos valores das carnes, vamos contribuir com algumas dicas para ultrapassar esse ‘problema’, a saber:

Use produtos específicos para isso: em frigoríficos que vendem carne para churrasco ou em lojas especializadas no assunto, é comum a venda de líquidos que conseguem acelerar o processo da queima do carvão, acelerando todo o processo. Eles podem ser inflamáveis, portanto, todo cuidado é pouco.

Papel alumínio: esse método é um pouco mais seguro, basta pegar folhas de papel alumínio e formar ‘bolinhas’ com elas, após isso, coloque-as entre os pedaços de carvão, isso vai criar alguns espaços vazios, por fim, coloque fogo nas bolinhas, conforme o fogo for pegando, já vai se espalhando por todo o carvão;

Pirâmide: no último método, a estratégia é colocar os pedaços de carvão em forma de uma pirâmide, bem no centro, coloque várias folhas de papel, pode ser jornal ou até mesmo papel toalha, todos embebidos com óleo de cozinha, por fim, basta acender com um fósforo.

Quais as reduções sofridas pelas carnes?

Do mês de janeiro até abril, o valor das carnes registrou quedas consecutivas, totalizando 4. A maior delas aconteceu em fevereiro (-1,22%), ao passo que a menor foi em abril (-0,45%), de qualquer modo, em todos os meses citados, o valor despencou.

De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE, isto é, o IPCA, as carnes acumularam uma redução de 3,16% somente neste ano e em relação aos últimos 12 meses, a redução é de 4,40%.

Isso está ocorrendo por conta que em 2023, houve um aumento no número de bovinos abatidos, que aumentou 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Portanto, a baixa nos valores está ocorrendo por conta de um aumento na oferta interna do produto.