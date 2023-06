ABAIXOU MESMO! Carro zero por R$ 58.990 já pode ser encontrado

Mais uma ótima notícia saiu essa semana, as montadoras que estavam esperando o anúncio do governo para fazerem a sua alteração nas tabelas de preços já podem comemorar. Nesta última terça-feira (6) saiu a notícia que deixou os brasileiros felizes, a Renault saiu na frente e conseguiu dar início à nova era dos carros populares com uma redução nos preços.

O carro popular estava saindo muito caro e começou a gerar polêmicas, devido a isso o governo reduziu os preços. O modelo Kwid já está sendo vendido pelo valor de R$ 58.990, ou seja, é uma queda de R$ 10 mil em relação ao preço anterior, tudo isso só foi possível pelas medidas que foram implementadas.

Assim que todos tiveram o anúncio as montadoras começaram a agilizar esse processo. A Fiat, por exemplo, retirou suas tabelas de preço do site e colocou uma mensagem junto com as fotos dos modelos “em breve oferta com preços reduzidos”. Todos estão na expectativa que esses preços fiquem abaixo dos R$ 60 mil, pois antes desse plano o Mobi era oferecido por R$ 68.990.

carro popular está mais barato. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Outras empresas de carro estão agindo rápido para mudar seus preços

Os brasileiros já estão notando uma movimentação diferente nos sites dessas empresas de vendas de carro. Um exemplo é a Volkswagen que também retirou a sua tabela do site e disse que todas as concessionárias já estão aptas para aplicar os descontos nos modelos. Para complementar, ainda destacou que vai oferecer um bônus de até R$ 5 mil ou taxa zero aos clientes.

A empresa Hyndai também compartilhou a informação sobre a redução do preço da HB20 1.0 Sense, que vai passar de R$ 82.290 para R$ 74.290. Já tinha acontecido essa promoção antes mesmo da divulgação das novas medidas do governo.

Tabelas de preços estão sendo modificadas e Governo decide por descontos em dinheiro

O Ministério da Indústria, Comércio e Serviços notificou que esses descontos finais podem variar entre 1,5% e 10,96%, porém depois que teve uma reunião com o Ministério da Fazenda esse programa foi ajustado para substituir a desoneração direta dos impostos por um novo modelo.

Isso vai resultar para o consumidor descontos diretos de R$ 2 mil a R$ 8 mil no valor da compra desses veículos, e para que esses preços fiquem ainda mais competitivos, as montadoras podem montar as suas próprias tabelas com os descontos anunciados pelo Governo. O brasileiro está na espera da divulgação dessas tabelas.

O Governo decidiu fornecer incentivos para terem descontos de 1,6% e 11,6% nos preços. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, e que também é ministro do Desenvolvimento, Industria, Comércio e Serviços disse que o desconto será em dinheiro. Esses benefícios serão dentro dos limites:

R$ 500 milhões para carros

R$ 300 milhões para ônibus

R$ 700 milhões para caminhões

São valores que servirão como uma base de limite e quando os créditos chegarem nesses valores, o incentivo governamental vai chegar ao fim, mesmo que ocorra antes dos 4 meses, que é o período previsto.

Veja também: Toyota DESBANCA Kwid e Mobi e anuncia carro popular por menos de R$ 50 mil

Quanto menor o preço, mas desconto tem

Não podíamos deixar de destacar uma novidade que também foi anunciada, quanto menor o preço do veículo, mas desconto tem. São tipos de modelos baratos que custam R$ 70 mil (valor atual), e podem ter descontos de no máximo R$ 8 mil (11,6%).

Agora os modelos nos valores de R$ 120 mil terão o desconto de R$ 2 mil (1,6%).

Veja também: Aviso: PÉSSIMA notícia para todos que querem comprar ou trocar de carro