Comunicado para MULHERES do Bolsa Família: este grupo receberá R$ 200 a mais

Mensalmente, mais de 20 milhões de beneficiários fazem uso do Bolsa Família a fim de terem uma renda mínima para suprir suas necessidades básicas. Desde o seu lançamento, em março de 2023, o novo Bolsa Família decidiu apoiar ainda mais todos os seus beneficiários fornecendo um pacote de novidades para todos eles e o último entrará em vigor neste mês de junho e pode garantir até R$ 200 extras para alguns grupos de famílias, confira quem deve receber o valor extra e como movimentar o valor diretamente pelo aplicativo.

Qual a finalidade do Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que atende atualmente milhões de brasileiros, lembrando que para conseguir fazer parte do programa, é preciso que a renda per capita seja de no máximo R$ 218, uma vez que o benefício é destinado para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.

O primeiro passo para fazer parte do programa, é se inscrever no CadÚnico, a inscrição pode ser feita diretamente no CRAS de referência. Caso ele seja longe, é possível realizar um cadastro prévio pelo aplicativo e ir na unidade apenas para confirmar os dados.

Ademais, uma vez que o beneficiário for aceito no programa social, está obrigado a cumprir todas as regras de permanência, caso elas não sejam cumpridas, a pessoa pode ser retirada de maneira compulsória da folha de pagamentos.

Quem irá receber R$ 200 extras do Bolsa Família?

Os R$ 200 extras do Bolsa Família são destinados a famílias que cumprem alguns requisitos. O primeiro é ter um filho em seu núcleo familiar com idade de até seis anos, já o segundo, é ter pelo menos um adolescente com idade entre 7 e 18 anos, ou então, uma gestante. Caso a família possua duas pessoas (no mínimo) nessas condições, ela pode receber o valor extra.

As crianças com idade de até seis anos, recebem R$ 150 a mais, todos os meses, ao passo que os adolescentes com idade entre 7 e 18 anos, devem receber a partir deste mês de junho R$ 50 a mais, o que totalizando, dá a quantia de R$ 200.

Lembrando que esses valores são extras, cada família já tem garantido R$ 600, já que a meta do governo é que cada pessoa da família tenha uma renda per capita de ao menos R$ 142. Ou seja, o pagamento do benefício será proporcional ao número de pessoas que compõem a família.

Como movimentar os R$ 200 pelo aplicativo?

A movimentação do dinheiro, bem como do benefício completo pode ser realizado totalmente pelo celular, através do Caixa Tem. Basta seguir o passo a passo:

Realize o download do aplicativo em seu aparelho celular e após isso, realize login;

Para fazer login, pode ser necessário uma verificação por SMS;

Após entrar no aplicativo, se o saldo já estiver disponível, basta você movimentar via pix ou então, realizar compras pelo cartão de débito virtual.

O dinheiro também pode ser sacado, mas agora, a maioria das pessoas estão optando por realizar todas as operações diretamente pelo celular.