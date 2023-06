Corpus Christi SEMPRE cai de quinta-feira, em dias diferentes; por que isso acontece?

Você já reparou que o feriado de Corpus Christi sempre cai numa quinta-feira? Já se perguntou o motivo disso acontecer?

A data faz parte do calendário católico e é celebrado sempre anualmente. O dia é comemorado com objetivo de homenagear o sacramento da eucaristia.

Para saber porque o dia sempre é comemorado às quintas e outros detalhes, continue lendo o post.

Você sabe porque o feriado de Corpus Christi sempre é comemorado às quintas? (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Qual o motivo do feriado de Corpus Christi sempre ser comemorado às quinta-feiras?

O feriado de Corpus Christi tem relação com a páscoa, que é o feriado cristão mais importante. O Corpus Christi sempre é comemorado 60 dias após a páscoa e imediatamente após o domingo de Pentecostes e também, depois da festa da santíssima trindade.

Ou seja, a data do feriado é sempre de acordo com o dia que cai o domingo de páscoa. Tem que dar 60 dias certinhos. O dia de domingo que vêm depois da lua cheia de 21 de Março, também conta para determinar a data.

Por isso, conforme tradição religiosa, o feriado de Corpus Christi deve ocorrer sempre na quinta-feira imediata após o domingo da Santíssima Trindade, que é o domingo seguinte ao Pentecostes, contabilizando um período de 50 dias depois da Páscoa.

Assim, Pentecostes, Eucaristia e Santíssima Trindade sempre influenciam a escolha do dia da semana, que embora seja considerado fixo, passa por mudanças no calendário ao longo dos anos.

Como existe a crença de que foi numa quinta-feira que aconteceu a Santa Ceia, ocasião que de acordo com a bíblia Jesus Cristo se reuniu com todos os 12 apóstolos, esse dia da semana foi escolhido para ser comemorado o dia de Corpus Christi.

Ainda que seja um feriado que todo mundo conhece e que carrega toda uma tradição, o dia não é considerado um feriado nacional. Só algumas cidades adotaram a data como feriado. Em outros lugares, a data é apenas ponto facultativo e assim, as empresas que decidem se vão dar o dia de folga para seus funcionários ou não.

Saiba em quais cidades Corpus Christi é considerado feriado

Como dito anteriormente, não são em todas as cidades que a data de Corpus Christi é considerada feriado. Veja abaixo em quais delas o dia representa folga no trabalho e estudos.

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Salvador (BA)

Vitória (ES)

Goiânia (GO)

Cuiabá (MT)

Campo Grande (MS)

Belo Horizonte (MG)

Curitiba (PR)

Teresina (PI)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Boa Vista (RR)

São Paulo (SP).

Feriado nos bancos?

Sim. O dia é considerado feriado nos bancos. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a data é vista como feriado bancário. Por isso, todas as agências bancárias do país estarão fechadas, sem atendimento presencial, no dia 8 de Junho. Pagamentos que iriam vencer nessa quinta-feira, poderão ser pagos na sexta-feira, dia 9, quando os atendimentos já estiverem voltado ao normal.