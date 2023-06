Como trabalhar e SER FELIZ ao mesmo tempo; 9 profissões que fazem isso

Trabalhar feliz é possível? Em uma sociedade onde o estresse e a insatisfação laboral estão cada vez mais presentes, a ideia de acordar todos os dias animado para mais um dia de trabalho pode parecer uma ilusão para muitos. No entanto, algumas profissões parecem desafiar esse cenário e apresentam elevados índices de satisfação entre os seus praticantes. Este assunto intrigante foi o foco de um estudo conduzido pela prestigiada Universidade de Chicago em colaboração com a revista Forbes, resultando em uma lista com as profissões mais felizes do mundo.

Trabalhar como artista plástico pode te fazer feliz, pois permite expressar a arte de forma constante. Foto: divulgação

Empregos para trabalhar feliz

Segundo a pesquisa, profissionais de algumas áreas de atuação parecem se deliciar em seus respectivos campos de trabalho, quase como se não houvesse mau humor para começar o dia. Com base nos resultados do estudo, algumas profissões destacaram-se e figuraram no ranking das mais gratificantes.

Veja também: É isso o que SEU SIGNO deve fazer em 2023 para ser FELIZ

A área da psicologia, por exemplo, é um dos campos profissionais que exibe uma alta taxa de satisfação entre os seus praticantes. Os psicólogos, especializados em lidar com as aflições e dores emocionais de seus pacientes, parecem se sentir verdadeiramente satisfeitos com o trabalho que realizam. A natureza de sua função, que busca aliviar o sofrimento humano, pode ser uma razão significativa para a felicidade relatada por esses profissionais.

Os artistas plásticos, por sua vez, também expressam um alto grau de contentamento com sua ocupação. O prazer que esses profissionais experimentam ao manusear suas obras e expressar sua arte de diversas formas parece desempenhar um papel crucial em sua satisfação geral com o trabalho.

A profissão de professor, apesar dos desafios contemporâneos que a envolvem, é outra que figura entre as mais felizes. A oportunidade de contribuir para a formação de indivíduos e para a evolução da sociedade como um todo traz uma sensação de realização que supera as adversidades enfrentadas na profissão. O mesmo se aplica aos professores de educação especial, cuja satisfação é ainda maior devido à natureza específica e recompensadora de seu trabalho.

Outras profissões

Outras profissões que exibem níveis elevados de satisfação incluem corretores financeiros, que auxiliam clientes e empresas a gerir seus recursos financeiros, bombeiros, cujo trabalho de ajudar os outros parece ter um impacto positivo em sua satisfação, e escritores, cuja expressão através da escrita parece ser altamente gratificante.

A área da fisioterapia também se destaca, evidenciando que profissões voltadas para o cuidado com o próximo tendem a ser particularmente satisfatórias. Da mesma forma, os sacerdotes ou padres, que dedicam suas vidas à propagação da palavra de Deus, também reportam uma grande satisfação com o trabalho que realizam.

Os resultados deste estudo destacam a importância de buscar uma carreira que traga satisfação pessoal e um sentimento de realização. No entanto, vale ressaltar que a felicidade profissional é algo extremamente individual e varia de pessoa para pessoa. A lista apresentada serve como referência, mas não deve ser vista como uma fórmula universal para a felicidade no trabalho. Portanto, ao buscar a profissão ideal, é crucial considerar as suas próprias paixões, habilidades e aspirações.

Veja também: O que te faz FELIZ? Astrologia mostra os motivos de cada signo