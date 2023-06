O Bolsa Família é um dos programas do Governo Federal que auxiliam os brasileiros. Através dele milhões de pessoas saíram da extrema pobreza ou pobreza e tiveram acesso a uma melhor qualidade de vida. Desde o início do ano o Governo vem se preocupando acerca dos beneficiários. Se estão ou não corretos dentro do programa, se há ou não fraudes. Os repasses tão aumentaram, neste mês de Junho muitas famílias vão receber valores superiores a R$ 1 mil. Por essa razão o número de cadastros suspensos também aumentou. Em razão da rígida fiscalização. O intuito do programa não é cortar gastos, mas direcionar corretamente os recursos para as pessoas que realmente precisam.

EXCLUÍDOS do 13º do Bolsa Família; como consultar a situação | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novos valores de pagamento

Além dos valores fixos que os beneficiários recebem de R$ 600, algumas famílias terão direito ao adicional de R$ 150. O limite é de R$ 300. O adicional é direcionado as crianças com idade entre zero e seis anos; lembrando que caso haja mais crianças nessa faixa etária, o benefício é concedido ao mais velho.

Bem como o adicional de R$ 50 para jovens entre sete e dezoito anos e para os membros lactantes ou gestantes. Algumas famílias também têm direito ao Vale-Gás, que é pago a cada dois meses, ou seja, nos meses par. Desse modo essas famílias já possuem mais R$ 100 em adicional.

Desse modo não é raro algumas famílias receberem mensalmente R$ 900 ou mais. Por conta disso, alguns bloqueios estão acontecendo. Com grandes poderes, há grandes responsabilidades. O Governo Federal busca destinar corretamente esses recursos à população mais carente.

Leia mais: Doenças e condições que podem te APOSENTAR em 2023; entenda como funciona

Bloqueios no Bolsa Família

Os bloqueios no Bolsa Família acontecem exatamente por isso. Porque algumas famílias estão recebendo o benefício de maneira indevida. Visto que para receber é necessário viver sob pobreza ou extrema pobreza. Entretanto, muitas famílias burlam essa regra.

Com isso acabam recebendo o benefício mesmo trabalhando ou tendo membros no grupo familiar que trabalham. Muitas famílias até mesmo remove os membros que atuam de carteira assinada do Cadastro Único, a fim de burlar o sistema.

O Governo Federal percebeu essas fraudes e acabou bloqueando milhões de cadastros. Do início do ano até agora mais de 10 milhões de cadastros irregulares foram encontrados e outros 06 milhões ou mais suspensos.

É importante estar atento e sempre consultar esses detalhes, a fim de qualquer erro ser possível ir até o CRAS local em tempo hábil.

Leia mais: Melhor SE PREPARAR: 3 sinais que seu parceiro está terminando e não tem coragem de falar

Como consultar a situação?

Portanto, para consultar a situação é necessário estar com os documentos de identificação em mãos. Isto é: RG e NIS. Feito isso, deverá ser feito o download do aplicativo Bolsa Família. O beneficiário deverá criar uma conta caso não tenha.

Feito isso, irá acessar o benefício através do número do NIS e consultar os demais detalhes. A fim de saber os pagamentos, datas e principalmente: se o benefício foi ou não suspenso.

Por fim: poderá ser feito a consulta através do Caixa Tem. Indo na seção Bolsa Família e então consultando o benefício. Caso dê algum problema e realmente seja um erro do programa, é importante ir o mais rápido possível até o CRAS local a fim de averiguar o erro e corrigi-lo.