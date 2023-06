Há alguns meses atrás o Governo Federal anunciou o aumento do Bolsa Família. Milhões de brasileiros ficaram surpresos e sem acreditar. Pouco tempo depois foi anunciado um novo adicional. Neste mês de Junho muitas famílias irão receber valores superiores a R$ 900. Considerado pelos especialistas um valor recorde nos repasses do programa. Portanto, é importante ficar atento a quem possui ou não direito ao adicional de R$ 150 e aos demais adicionais disponibilizados pelo programa.

Quem receberá R$ 150 a mais no Bolsa Família em junho | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novo adicional é divulgado

Todos os adicionais do Bolsa Família são complementares ao valor fixo de R$ 600. Haja vista que todos os beneficiários recebem no mínimo R$ 600 e podem ter o valor acrescentado de acordo com alguns critérios do Governo Federal.

Por exemplo: algumas famílias recebem em conjunto ao Bolsa Família, o Vale-Gás. Com isso já possui a cada dois meses R$ 100 a mais apenas em adicional. Não ficando somente nisso, o Governo anunciou outros adicionais ainda mais relevantes.

As famílias que possuem crianças entre zero e seis anos, hão de receber o adicional de R$ 150. O limite é de duas crianças, totalizando no máximo R$ 300 em adicional. Além disso, os membros com idade entre sete e dezoito anos irão receber R$ 50 todos os meses. Caso haja gestantes ou lactantes, também terão direito.

Portanto, apenas em adicional: uma família poderá receber até R$ 1 mil. Totalizando os R$ 600 fixos + R$ 300 adicional + R$ 100 adicional + R$ 50 adicional. Os valores podem ser alterados de acordo com o grupo familiar.

Bolsa Família intensifica fiscalização

Com novos valores o Bolsa Família está intensificando ainda mais a sua fiscalização. O programa está tendo regras mais duras que precisam ser cumpridas a fim de que todos os beneficiários não percam o benefício, caso contrário, poderão perder o direito ao repasse.

Todo beneficiário é obrigado a estar com o cartão de vacinação atualizado e em dia. Com todas as vacinas contra Covid-19 e outros males. Os membros que ainda estudam, precisam estar matriculados e frequentando normalmente o ambiente escolar. As gestantes precisam realizar o pré-natal corretamente.

Caso esses requisitos não sejam cumpridos, o repasse pode ser suspenso até que haja a devida correção dos critérios não cumpridos pelo grupo de beneficiários. Portanto, a fiscalização está muito mais recorrente e intensa em razão de todos esses aspectos.

Cronograma de pagamentos

O Bolsa Família é pago aos brasileiros nos últimos 10 dias úteis do mês. Este mês é par, ou seja, haverá o repasse do Vale-Gás. Que cai automaticamente junto com o Bolsa Família. O cronograma de pagamentos é realizado de acordo com o número final do NIS. Veja abaixo.

Número final: 1;

Data: 19/06;

Data: 19/06; Número final: 2;

Data:20/06;

Data:20/06; Número final: 3;

Data:21/06;

Data:21/06; Número final: 4;

Data:22/06;

Data:22/06; Número final: 5;

Data:23/06;

Data:23/06; Número final: 6;

Data: 26/06;

Data: 26/06; Número final: 7;

Data: 27/06;

Data: 27/06; Número final: 8;

Data: 28/06;

Data: 28/06; Número final: 9;

Data: 29/06;

Data: 29/06; Número final: 0;

Data: 30/06.

Os repasses acontecem apenas nos dias úteis. Nos fim de semana são suspensos e retornam no próximo dia útil. O Bolsa Família pode ser consultado através do Caixa Tem ou aplicativo Bolsa Família. É importante sempre estar consultando para ficar atento aos valores e datas.