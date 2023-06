Companhia dá até R$ 350 MIL de bônus para comprar casa

Bônus para comprar casa – Em um país onde o sonho da casa própria está profundamente enraizado na mentalidade da população, a tarefa de adquirir um imóvel pode se tornar um desafio árduo, principalmente considerando os altos custos envolvidos. A fim de facilitar esse processo para os brasileiros, o Grupo Loft, uma empresa digital com foco no setor imobiliário, anunciou recentemente uma promoção que oferece descontos substanciais na compra de apartamentos listados em sua plataforma.

O Grupo Loft anunciou descontos na compra de apartamentos, proporcionando oportunidades para aqueles que desejam comprar uma casa própria. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quer comprar sua casa própria?

A Loft, que se autodenomina como uma plataforma capaz de proporcionar “uma experiência simples e agradável” para seus usuários, está oferecendo um desconto de até R$ 350 mil em 100 apartamentos que estão disponíveis em seu site. Esses imóveis são parte da chamada “propriedade Loft”, termo usado pela empresa para se referir aos imóveis que ela possui ou administra de maneira exclusiva.

Veja também: VITÓRIA para quem tem Minha Casa, Minha Vida! Mas é preciso ter muita atenção

Os apartamentos que fazem parte desta promoção estão situados nas regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo, áreas bastante procuradas por compradores de imóveis. Para aproveitar este desconto generoso, os potenciais compradores devem assinar o Contrato de Compra e Venda até o dia 15 de julho. Além disso, os compradores que conseguirem aproveitar a oferta da Loft também poderão desfrutar de vantagens de financiamento na compra dos apartamentos, o que torna a aquisição do imóvel ainda mais acessível.

Para aqueles que não conseguirem aproveitar esta oportunidade oferecida pela Loft, existem outras opções de compra de imóveis com desconto, tais como leilões de imóveis ou a venda imediata de unidades disponíveis. Essas modalidades de venda podem apresentar oportunidades para a aquisição não só de apartamentos, mas também de casas, em diversas regiões do país.

Tipos de imóveis

No entanto, é importante salientar que essas outras opções de compra podem, muitas vezes, envolver imóveis que foram abandonados, hipotecados ou que pertencem a empresas que desejam realizar uma venda rápida. Nestes casos, a responsabilidade de desocupar o imóvel, caso esteja ocupado ou em uso, recai inteiramente sobre o comprador.

Criada em 2018 na cidade de São Paulo, a Loft tem se destacado no mercado imobiliário digital por seu foco na negociação online de imóveis. A empresa, que conta com o apoio de investidores globais em capital de risco, já expandiu sua atuação para 34 cidades brasileiras, o que é um claro sinal de seu rápido crescimento e ambição. A Loft busca constantemente inovar no mercado imobiliário, utilizando a tecnologia para descomplicar o processo de compra e venda de imóveis, tornando-o mais acessível e menos burocrático para os consumidores.

Veja também: 3 FRANQUIAS home office para ganhar dinheiro em casa ainda em 2023