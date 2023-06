Por que alguns beneficiários do CadÚnico ficaram de FORA dos bônus?

O CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal), como seu próprio nome deixa a entender, é um cadastro voltado especificamente para os programas criados pelo governo, e que tenham um caráter social: ou seja, que sejam voltados para ajudar a população mais vulnerável.

Seu uso, de modo geral, é consideravelmente simples. Porém, mesmo assim, alguns beneficiários não se atentam devidamente a alguns detalhes e a alguns pré-requisitos e, com isso, acabam ficando de fora de algumas coisas, como o novo bônus relacionado ao programa Bolsa Família.

Quem está se questionando a respeito de não ter acesso a esta quantia extra, portanto, não deve deixar de continuar a leitura deste artigo até o final, de modo que possa entender por que o dinheiro será repassado somente para um grupo muito específico de pessoas.

Estar no CadÚnico é essencial para quem quer receber ajuda financeira do governo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que nem todo os cadastrados no CadÚnico receberão o bônus

O programa Bolsa Família, que é nacionalmente reconhecido pelo importante papel que desempenha no que diz respeito à inclusão social e combate à pobreza, está recebendo atualizações importantes, de modo que possa fortalecer ainda mais o apoio que fornece às famílias brasileiras de baixa renda.

Porém, é de extrema importância compreender que não são todos os beneficiários deste programa que terão direito a utilizar os novos recursos.

No que diz respeito ao repasse extra de R$ 150, por exemplo, poderão ter acesso somente aquelas famílias que tenham em seus núcleos uma criança de no máximo 6 anos e que, obviamente, estejam com cadastro correto e atualizado dentro do CadÚnico.

Este benefício adicional mensal, no valor de R$ 150, foi pensado como uma ajuda financeira extra, tendo o objetivo de ajudar no desenvolvimento e no cuidado das crianças dentro da faixa etária mencionada.

E a inscrição no CadÚnico é necessária, para que seja possível fazer com que os recursos financeiros cheguem para aquelas pessoas realmente necessitadas.

Vale frisar que, além deste repasse extra, agora durante o mês de junho algumas famílias beneficiárias também poderão contar novamente com o famoso Vale Gás, que é pago bimestralmente.

Quando considerados todos os novos adicionais que passará a ter, o Bolsa Família se mostra como uma iniciativa cada vez mais sólida e comprometida no que diz respeito à inclusão social e à redução da pobreza no país.

Veja também: Aposentadoria especial 2023: separe estes documentos para solicitar

Como os adicionais do programa Bolsa Família podem ser garantidos

Para garantir que de fato continuará recebendo suporte financeiro do governo, toda família beneficiária deve manter seus dados atualizados e corretos dentro do CadÚnico. É por meio da manutenção deste cadastro que se consegue manter a transparência e a eficiência do Bolsa Família e de outros programas sociais.

Caso seja preciso atualizar os dados em questão, o responsável pela família deverá procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), levando as devidas informações já atualizadas dos membros do núcleo familiar, a exemplo da renda.

Todas estas informações são indispensáveis para que o Bolsa Família e seus bônus, como o extra de R$ 150, sejam recebidos.

Veja também: Caixa Tem com pagamento de R$ 800 confirmado; veja quem recebe