Revelada condição para ter “PERDÃO” das dívidas no Desenrola

Praticamente qualquer pessoa conhece alguém que, atualmente, possui ao menos uma dívida em aberto. Porém, o que boa parte dos brasileiros ainda não sabe é que muito em breve o programa Desenrola começará a valer, auxiliando inúmeros cidadãos que precisam colocar a vida financeira nos trilhos novamente.

Aliás: para muitas pessoas, lidar com as finanças corretamente é um verdadeiro desafio a ser superado, sendo este um dos principais motivos para que o programa em questão esteja atrelado, ainda, a uma condição muito específica, anunciada recentemente.

Os detalhes a respeito dela, e do programa em si, podem ser conferidos no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

Relembrando do que se trata o programa Desenrola

O programa Desenrola, nomeado oficialmente como Desenrola Brasil, foi criado com base em um objetivo extremamente simples: promover a renegociação de dívidas pequenas, de modo a ajudar aproximadamente 30 milhões de brasileiros a se verem livres de seus débitos em aberto.

Ele foi anunciado mais especificamente no último dia 5, segunda-feira, pelo próprio Governo Federal, sendo que, se tudo sair como o esperado, começará a valer a partir do mês de julho.

As pessoas que desejarem participar deste importante programa voltado para as finanças deverão atender a alguns pré-requisitos: será preciso que elas comprovem que recebem no máximo dois salários mínimos por mês e, também, será necessário que queiram renegociar dúvidas de no máximo R$ 5 mil.

Nova condição foi anunciada por Haddad, para o programa Desenrola

Na última terça-feira, 6 de junho, Fernando Haddad, que atua como ministro da Fazenda no momento, anunciou que o programa Desenrola Brasil será atrelado a um importante segmento: o de educação financeira.

E o motivo para isso acontecer é muito simples: trata-se de uma iniciativa que busca minimizar os riscos de que os participantes do programa voltem a gerar novas dívidas depois de verem seus nomes limpos na praça novamente.

Haddade frisou que o Desenrola é um programa destinado aos cidadãos que se encontram negativados, e que será acompanhado por um programa especial de educação financeira. Este segundo programa, por sua vez, é um elemento de extrema importância para que uma pessoa desenvolva a saúde financeira necessária para não ter o nome sujo outra vez.

A declaração do ministro foi dada ao lado de Máxima Zorreguieta, rainha dos Países Baixos, que fez uma visita ao Ministério da Fazenda como assessora especial de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.

A visita, como um todo, está atrelada à UNSGSA (em português, Inclusão Financeira Para o Desenvolvimento).

Uma rotina com finanças mais organizadas pode começar hoje mesmo

Embora o programa Desenrola Brasil de fato vá ajudar milhões de pessoas, vale a pena relembrar que ele começará a valer somente no mês de julho, e que não é preciso esperar até lá para começar a colocar as finanças em ordem.

Evitar compras desnecessárias, bem como deixar o cartão de crédito de lado e não gastar mais do que recebe são algumas das iniciativas que qualquer pessoa deveria adotar.

