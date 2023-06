Quase 20 MIL VAGAS em concurso público de Minas Gerais: salários de até R$ 5,8 mil

A Secretaria de Estado de Educação (SEE) do estado de Minas Gerais está com nada menos que 19.878 vagas abertas em caráter efetivo, voltadas especificamente para cargos de professores e para cargos administrativos. O concurso público a ser realizado, para completar cada vaga, busca contemplar professores, analistas, assistentes, técnicos e especialistas, estando atrelado a uma faixa salarial que se inicia em R$ 1,6 mil e pode chegar a R$ 5,8 mil.

A organização do certame foi feita pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), que inclusive já fez publicação do edital de abertura, com as respectivas lotações máximas sendo devidamente distribuídas entre os municípios do estado.

Mais detalhes sobre esta novidade podem ser conferidos a seguir.

Mais de 19 mil vagas serão preenchidas por meio deste concurso público

As datas relacionadas ao concurso público da SEE MG

As inscrições para a participação na prova terão início no dia 31 de julho, mais especificamente às 16h, por meio do próprio site da FGV, sendo que 29 de agosto será o último dia para se inscrever: serão aceitos somente os cadastros que entrarem no site até as 16h da data em questão.

O valor cobrado como taxa muda de acordo com o cargo desejado: para os assistentes e técnicos, é de R$ 38, enquanto que para os outros cargos é de R$ 43.

Ainda no quesito dinheiro, é importante saber que o salário inicial para assistentes é de R$ 1.623,94, podendo chegar a R$ 5.876,21, no caso dos analistas.

E, de acordo com o edital publicado, as vagas deste concurso público estão distribuídas da seguinte forma:

13.121 vagas voltadas para o cargo de Professor de Educação Básica;

3.393 vagas específicas para o cargo de Assistente Técnico de Educação Básica;

1.656 vagas disponibilizadas para o cargo de Especialista em Educação Básica;

845 vagas para o cargo de Analista Educacional;

552 vagas para o cargo de Analista de Educação Básica;

311 vagas, no total, para o cargo de Técnico da Educação.

Requisitos de escolaridade para ocupar os respectivos cargos

Como em praticamente todo concurso público (ou ao menos boa parte deles), para ocupar o cargo de interesse o candidato deve atender à escolaridade mínima exigida.

Quem deseja atuar como Assistente Técnico de Educação Básica, por exemplo, ou como Técnico da Educação, deve ter feito um curso técnico ou ter o Ensino Médio ou magistério completo.

Já quem deseja trabalhar como Professor de Educação Básica (independentemente da disciplina que irá lecionar), como Analista Educacional ou como Orientador Educacional, deverá apresentar um diploma do Ensino Superior.

As etapas relacionadas a este concurso público de Minas Gerais

Os inscritos deverão participar das provas objetivas, que foram agendadas de acordo com os cargos: uma será aplicada no dia 22 de outubro e a outra no dia 29 do mesmo mês.

Elas serão compostas por 50 questões, todas de múltipla escolha, que contemplarão a língua portuguesa e outros saberes, incluindo conhecimentos específicos da área escolhida.

Também serão aplicadas provas de redação e de títulos.

Mais informações sobre este concurso público da SEE de Minas Gerais podem ser obtidas pelo endereço web https://conhecimento.fgv.br./concursos/seemg23, no qual consta o link para o edital.

E dúvidas, de modo geral, podem ser tiradas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800 283 4628.

