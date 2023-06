WhatsApp surpreende e lança ferramenta para usar perfil em vários celulares

Todo usuário de smartphone sabe da importância do WhatsApp. Ele é uma ferramenta revolucionária no mundo da comunicação e possui diversos recursos que facilitam muito a vida das pessoas, inclusive, na venda de produtos.

O aplicativo é do Grupo Meta, também dono do Facebook, e a empresa faz com que o WhatsApp tenha diversas atualizações de tempos em tempos. Fazendo com que a experiência do cliente sempre seja a melhor.

Contudo, essas atualizações lançadas, podem não estar disponíveis para todos os sistemas operacionais. Assim, os usuários de iOS e Android precisam ficar de olho para ver qual delas está à disposição para seus celulares.

As pessoas que utilizam o iPhone podem se alegrar com esta notícia, o WhatsApp está disponível em uma nova versão para quem tem iOS. Mais informações sobre essa novidade e outros recursos disponíveis podem ser encontrados ao longo do texto.

Usar o WhatsApp em mais de um aparelho pode ser muito útil | Imagem: Daniel Romero / unsplash.com

Aplicativo WhatsApp pode ser utilizado em mais de um iPhone

O sonho de muitas pessoas se concretizou com esta ferramenta, o WhatsApp pode ser usado em mais de um aparelho celular. Já está disponível na App Store, loja de aplicativos da Apple, a versão 23.10.76 do aplicativo. Com ela, é possível conectar a conta em mais de um iPhone.

Este recurso já estava disponível para quem tem Android, agora pode ser usado pelos usuários de iOS. Assim, todos os recursos usados no WhatsApp aparecerão em todos os dispositivos conectados, sendo alguns deles:

Mensagens trocadas;

Notificações;

Mídias;

Chamadas.

A segurança de ponta a ponta é oferecida em todos os celulares. Esse recurso será muito útil para quem tem um comércio e necessita que mais pessoas atendam o WhatsApp da empresa e não esteja presente na loja ao mesmo tempo. Também será bom para os pais que desejam ficar de olho com quem seus filhos estão conversando.

Como utilizar o novo recurso do WhatsApp

O novo recurso do WhatsApp é super simples de ser usado. Primeiramente, o usuário deve abrir a App Store no seu iOS e verificar se o aparelho está atualizado. Se o aplicativo não estiver atualizado, basta baixar a nova versão disponível.

Assim, é preciso abrir o WhatsApp no celular e clicar na opção “Conectar este aparelho”, esta opção aparece no início assim que pedir o número de telefone. São poucas etapas para usar a ferramenta em vários aparelhos e ter a vida facilitada.

Recursos disponíveis no WhatsApp

O WhatsApp facilitou a reprodução de GIFs enviados, antes eles deveriam ter o download confirmado. Com esse recurso, os vídeos curtos em loop são reproduzidos automaticamente, desse modo, ele aumenta o fluxo das conversas.

A plataforma também permite que os usuários salvem mensagens importantes, isso vale para as conversas temporárias. Para isso, basta clicar e segurar a mensagem e selecionar a opção “Salvar na conversa”. Além disso, o usuário consegue adicionar um link de chamadas criado no aplicativo de calendário do iPhone.

