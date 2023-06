Adicional de R$ 50 no Bolsa Família de junho, confira o cronograma

O programa social Bolsa Família há muitos anos ajuda milhares de pessoas a saírem da situação de pobreza e da extrema pobreza. O benefício é pago desde 2004 para famílias que estão em situação de vulnerabilidade, tendo sido idealizado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), sendo uma das principais marcas deste partido.

O pagamento específico do mês de junho já tem calendário pronto. Ele foi divulgado oficialmente pelo governo e neste mês terá o adicional de R$ 50, destinado à grávidas, adolescentes e crianças acima de 6 anos de idade.

Benefício Variável Familiar, o BVF, é o nome que foi dado para o valor a mais dado pelo programa. Os adolescentes devem ter de 12 a 18 anos e as crianças, a partir de 7 anos. As famílias recebem sempre o valor inicial fixo de R$ 600, sendo que, para quem é inscrito e tem crianças até 6 anos, está havendo o pagamento adicional de R$ 150 desde o mês de março.

Via de regra, os benefícios são pagos sempre nos últimos 10 dias úteis do mês. Claro que pode haver variações nas datas, quando o mês tiver algum feriado, por exemplo. Durante o mês de junho, especificamente, o pagamento se inicia no dia 19 de junho, começando os repasses para os beneficiários cujo NIS tem o final 1.

Mais informações sobre quais são os requisitos para receber o Bolsa Família (inclusive com adicional) e o calendário do mês de junho podem ser conferidas abaixo.

Requisitos para receber o Bolsa Família

O Bolsa Família teve uma nova reformulação, com isso, alguns requisitos também passaram por mudanças. O novo governo começou a exigir a renda per capita de até R$ 218.

Assim, para participar do programa, a família tem que estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, deve manter o cadastro atualizado a cada dois anos. Os beneficiários não podem esquecer de fazer essas atualizações.

Existem outros requisitos aos quais é muito importante se atentar, sendo eles:

As crianças devem estar com uma ótima frequência escolar, mais especificamente 60%, pelo menos;

Os filhos mais velhos (até 18 anos) devem ter pelo menos 75% de aproveitamento das aulas;

Todos os membros da família devem manter as carteiras de vacinação atualizadas, não só as crianças;

As gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal.

Calendário de pagamento do Bolsa Família no que diz respeito a junho

Quem recebe o Bolsa Família, no mês de junho, os pagamentos começam a partir do dia 19. Sendo as datas previstas seguindo o número final do NIS:

Final 1: 19 de junho;

Final 2: 20 de junho;

Final 3: 21 de junho;

Final 4: 22 de junho;

Final 5: 23 de junho;

Final 6: 26 de junho;

Final 7: 27 de junho;

Final 8: 28 de junho;

Final 9: 29 de junho;

Final 0: 30 de junho.

Os beneficiários podem receber o valor no dia do pagamento nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Caso tenha dúvidas sobre o dia do pagamento, basta acessar o aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem.

