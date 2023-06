Autorizado pagamento EXTRA para gestantes e adolescentes do Bolsa Família

O programa Bolsa Família fornece o auxílio para milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. E uma ótima notícia, em relação a ele, é que um pagamento extra será pago a partir desse mês, tendo início mais especificamente a partir do dia 19 de junho.

O valor adicional se chama Benefício Variável Familiar (ou somente BVF) e é destinado a um grupo muito específico. Ele será somado ao valor inicial de R$ 600 recebidos pelas famílias beneficiadas.

Os núcleos familiares que possuem crianças com menos de 7 anos já recebem o Benefício Primeira Infância, tendo o valor de R$ 150 por criança.

Mais informações sobre de quanto será o pagamento desse pagamento extra, quem tem direito ao Bolsa Família e o calendário de junho.

Este valor extra do Bolsa Família já estava sendo aguardado pelos beneficiários | freestocks / unsplash.com

Pagamento extra do Bolsa Família

O pagamento extra, o BVF, será de um valor adicional de R$ 50, sendo destinado às gestantes, adolescentes entre 12 e 18 anos e crianças a partir de 7 anos. Ele é pago conforme a composição da família, e dividido em três modalidades:

Famílias com crianças entre 7 e 12 anos incompletos recebem o Benefício Variável Familiar Criança (BVC); Famílias com dependentes entre 12 e 17 anos incompletos tem direito ao Benefício Variável Familiar Adolescente (BVA); A terceira modalidade é destinada a grávidas e nutrizes, sendo o Benefício Variável Familiar Gestante (BVG).

Esse benefício adicional estava previsto na Medida Provisória de nº 1.164. Ela foi apresentada pelo governo ao Congresso Nacional em março de 2023. Com isso, foi aprovada no último dia 31 de maio na Câmara dos Deputados e no dia 01 de junho no Senado.

O Bolsa Família é destinado para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A renda per capita deve ser de até R$ 218.

Cada família recebe conforme o número de membros através do Benefício de Renda da Cidadania (BRC), atualmente ele é de R$ 142 por membro. Para saber qual o valor exato, basta multiplicar o número de pessoas por 142.

As famílias que a renda não alcance o valor mínimo de R$ 600, então é pago um Benefício Complementar (BCO) para alcançar o valor.

Veja também: Se tiver uma letra “A”, esta moeda de 50 centavos valerá uma fortuna

Calendário Bolsa Família de junho

Com este pagamento extra, todos ficam ansiosos para o dia do pagamento. A data se refere ao último número do NIS, sendo as seguintes:

• Final 1: 19 de junho;

• Final 2: 20 de junho;

• Final 3: 21 de junho;

• Final 4: 22 de junho;

• Final 5: 23 de junho;

• Final 6: 26 de junho;

• Final 7: 27 de junho;

• Final 8: 28 de junho;

• Final 9: 29 de junho;

• Final 0: 30 de junho.

Os beneficiários podem realizar o saque com o cartão nas casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, nos terminais de autoatendimento e agências da Caixa. O dia do pagamento também pode ser confirmado no aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem.

Veja também:Cientistas anunciam data limite para o FIM do planeta Terra