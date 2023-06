Utilidade pública: COMO conseguir tratamento de fisioterapia pelo SUS

No Brasil, o Sistema Único de Saúde é responsável por garantir o acesso de todos os brasileiros a diversas especialidades na área da saúde e a fisioterapia é uma delas, todavia, nem todos sabem da importância da profissão na vida de todos. Ela é crucial em casos de reabilitação, doenças crônicas e degenerativas e até mesmo para auxiliar na saúde mental dos pacientes. É vero que um acompanhamento completo com fisioterapeuta pode ser bastante caro, então, o caminho mais fácil é conseguir pelo SUS, portanto, confira como isso é possível

Confira como é possível realizar fisioterapia pelo SUS | Imagem de Laura Artal por Pixabay

Para que serve o SUS?

Basicamente, ele serve para fornecer a devida assistência de saúde em todos os âmbitos da sociedade, por intermédio de várias ações, como:

Prevenção de doenças;

Promoção da saúde;

Diagnóstico, tratamento e reabilitação;

Vigilância epidemiológica e sanitária.

Ou seja, em todos os níveis da sociedade o SUS está presente, desde os procedimentos mais simples realizados no posto de saúde do seu bairro, até mesmo procedimentos complexos como um transplante de coração.

É possível conseguir consultas com fisioterapeuta pelo SUS?

Sim, isso é totalmente possível, mas a depender do caso do paciente em questão, o passo a passo pode mudar, então, um dos fatores cruciais é entender o motivo que levou o paciente a procurar o profissional em questão. E pelo SUS, geralmente, os pacientes são encaminhados através de um médico.

As principais especialidades médicas que contam com o auxílio dos fisiotepeutas são os Ortopedistas, Geriatras e os Pneumologistas, além de outras que tratam de doenças crônicas e neurológicas.

Nesses casos, em várias cidades do Brasil, há locais que possuem esses profissionais e com o encaminhamento em mãos, rapidamente o paciente consegue o atendimento necessário e o devido acompanhamento durante todo o tratamento.

O que fazer caso não consiga um atendimento com fisioterapeuta?

Há casos, que embora o paciente precise de fato da especialidade em questão, a demanda é alta e por esse motivo ele não consegue com a agilidade que ele precisa. Em outros casos, a demanda não é atendida porque na região não há profissionais disponíveis, por isso, a única saída é entrar na justiça.

Geralmente, a família escolhe entrar na justiça quando ela não tem condições de pagar o tratamento e o acompanhamento com ele é crucial para a recuperação da pessoa, como nos casos da fisioterapia respiratória, ou em casos que o paciente teve um AVC e perdeu os movimentos de algumas regiões do corpo.

Nesses casos, o representante do paciente (caso ele esteja impossibilitado de andar), deve ir até a Defensoria Pública local para abrir uma ação, após isso, ela toma conta do restante do processo, fazendo uma representação e pode até mesmo solicitar atendimento domiciliar, caso seja o caso.