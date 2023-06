Adoçante é um GRANDE INIMIGO do DNA humano; saiba mais

Não é de hoje que os brasileiros optam pelo adoçante ao invés do açúcar comum. Entretanto, cientistas da Universidade da Carolina do Norte revelaram que o adoçante pode estar diretamente relacionado a alguns problemas de saúde. Isto porque foi identificado uma substância química que acaba sendo gerada a partir do momento que o intestino começa a digerir o adoçante. Entenda quais são os riscos e o que os pesquisadores recomendam.

Adoçante é um grande inimigo do DNA humano | Image by Hebi B. from Pixabay

Adoçante pode ser o grande vilão?

Depende! Já faz algum tempo que alguns estudiosos estão correlacionando o uso do adoçante com algumas doenças. E a partir de um estudo feito por pesquisadores da Carolina do Norte, Estados Unidos, foi confirmado que a digestão do adoçante no intestino acaba gerando uma substância genotóxica.

Portanto, logo após a digestão, acabou sendo verificado o surgimento da sucralose. Essa substância é prejudicial ao DNA podendo causar danos em suas estruturas. Os responsáveis pela descoberta afirmam que isso pode ser bastante relevante para o entendimento dos problemas de saúde ligados ao adoçante.

A pesquisa foi publicada na revista Journal of Toxicology and Environmental Health. Nos trechos verificados é possível verificar que há a presença da sucralose-6-acetato. Em alguns casos são encontrados até mesmo antes que haja a digestão. Os pesquisadores responsáveis optaram por realizar os experimentos em células humanas.

Desse modo coletaram células sanguíneas e monitoraram os marcadores da substância causado de genotoxicidade. E então, constataram que ela causou a quebra das moléculas de DNA que estavam expostas. As células usadas foram do intestino humano.

Quais são as alternativas ao adoçante?

Por mais que ainda não haja relatos de problemas sérios ocasionados pelo uso do adoçante comercial, algumas pessoas acabaram optando por substitui-lo. Entretanto, nem todos podem ingerir o açúcar “comum”. Não podendo consumir um dos dois, é necessário optar por outras vias.

Os adoçantes usados nestes testes acima, não são de marca A ou B. Mas estão simplesmente rotulados como adoçantes comerciais. Ou seja, aqueles industrializados. Ademais, é uma opção optar pelo uso de adoçantes naturais por via das dúvidas. Extraídos de plantas.

A Stevia é um adoçante natural, bastante usado por pessoas que têm diabetes ou estão em dieta restrita. Possui zero calorias e é extraído de plantas. É uma alternativa bastante eficaz mediante ao açúcar refinado.

Portanto, é uma excelente opção ao açúcar comum e ainda por cima ao adoçante comercial. Existem outros que também são usados. Como é o caso do maltitol, taumatina e eritritol. É bom sempre optar por versões naturais desses adoçantes.