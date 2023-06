Maior concurso de PREFEITURA 2023? Quase 2 MIL VAGAS de uma vez

O ano de 2023 veio com tudo nos concursos e dessa vez a prefeitura de Caucaia anunciou no dia 31 de maio cerca de 1,8 mil vagas para vários cargos e órgãos, foi realmente uma notícia que animou a população através do anúncio do prefeito Vitor Valim, pois no município não tinha concurso público desde o ano de 2016.

O prefeito da cidade fez questão de informar que eles vão direcionar esse concurso para diversas áreas: técnicos em enfermagem, médicos, enfermeiros, porteiros, guardas-municipais, merendeira, vigias, professores e motoristas. Por tanto anos ficar sem concurso o prefeito quis caprichar dessa vez.

prefeitura de Caucaia anunciou 1,8 mil vagas para vários cargos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Vagas do concurso de Caucaia

As vagas que o prefeito anunciou são diversas, no entanto, a área que mais terá vagas é a de professor, são cerca de 500 vagas para essa categoria, pois será a prioridade da gestão do prefeito de Vitor Valim, após ter esse investimento na educação fará com que também os outros investimentos que já foram feitos aos longos dos anos para atrair novas empresas em Caucaia vai ajudar as próximas gerações.

E para complementar, o prefeito disse que o município vai fazer todos os procedimentos necessários para escolher o instituto responsável para aplicar o concurso que todos estão na espera. Ele informou que o concurso público não é despesa e sim investimento e vai usar a máxima da transparência para servir o município.

Quantidade vagas para cada cargo do concurso

Professores: 500 vagas

Enfermeiro: 70 vagas

Cuidador: 200 vagas

Técnico de enfermagem: 100 vagas

Agente administrativo: 100 vagas

Auxiliar de sala: 150 vagas

Merendeira: 100 vagas

Auxiliar de serviços gerais: 150 vagas

Analista de licenciamento urbano: 2 vagas

Analista de licenciamento ambiental: 2 vagas

Analista de resíduos sólidos e ambientais: 2 vagas

Analista de planejamento urbano: 2 vagas

Arquiteto: 2 vagas

Assistente social: 15 vagas

Bibliotecário: 20 vagas

Dentista: 10 vagas

Engenheiro ambiental: 2 vagas

Farmacêutico: 5 vagas

Fisioterapia: 5 vagas

Guarda municipal: 50 vagas

Guarda-vidas: 10 vagas

Médicos: 50 vagas

Motorista categoria B: 20 vagas

Motorista categoria D: 50 vagas

Nutricionista: 8 vagas

Pedagogo: 5 vagas

Psicólogo: 10 vagas

