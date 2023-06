Oportunidade DA VIDA! Concurso nacional com 7.655 vagas para o INSS; entenda

Concurseiros de plantão, chegou o ano dos concursos. 2023 está se destacando pela quantidade concursos que estão sendo abertos devido ao declínio que a pandemia causou. Foi compartilhado que um novo pedido de concurso do INSS foi enviado ao Governo Federal com cerca de 7.655 vagas.

Esse pedido foi efeito no mês de maio e são divididos em categorias:

5.819 vagas para técnico do seguro social (necessário ter o nível médio)

1.836 vagas para analista do seguro social (necessário ter o nível superior).

confira as vagas do concurso INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novo concurso do INSS vai acontecer?

Como informado acima, o novo pedido foi enviado e faz parte das ações da autarquia para acabar com o déficit de servidores, pois isso está impactando diretamente nas atividades dos contribuintes que fazem parte do órgão ou que precisa de uma resposta do mesmo. Sabemos que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um órgão com muita demanda, mas que também tem muitas reclamações.

No entanto, para que esse concurso ocorra é necessário o Governo Federal avaliar esse pedido que foi enviado, neste governo é preciso ter a autorização do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e assim o governo pode escolher aceitar o pedido de forma integral ou fazer redução dessas vagas, todos estão no aguardo do respaldo.

Quando aconteceu a última seleção de concurso foi aprovada mil vagas, somente para técnico, por mais que o antigo pedido também solicitava vagas para analistas. Não podemos deixar de destacar que o concurso válido, no entanto o INSS ainda está com um grande déficit de funcionários e precisa solucionar esse problema o mais rápido possível e que será preenchido por esse novo edital.

Cargo para técnico de nível médio

Atualmente, o INSS tem um concurso em aberto somente para o cargo de técnico e é necessário ter o nível médio, essa seleção foi homologada em 4 de maio de 2023. Ao total foram mil vagas imediatas e esses contratados vão ter uma remuneração de até R$ 5.905,79 e uma jornada de 40 horas.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos comunicou que já está preparando nos próximos dias a autorização para o concurso do INSS. O aval para a nomeação desses aprovados vai fazer parte da primeira leva do Governo e incluir também as autorizações de concursos federais.



O governou complementou informando que além do preenchimento das vagas do INSS outras entidades também terão os concursos autorizados para estar reestabelecendo os seus quadros de funcionários.

Veja também: Segurados do INSS podem dar VIVAS aos céus! Benefícios e mais facilidades liberados

Presidente do INSS solicita convocação de 2.144 candidatos

Recentemente, Glauco André Fonseca Wamburg, que é o presidente interino do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), assinou um ofício solicitando a convocação de 2.144 candidatos que foram aprovados nessa primeira etapa do concurso.

Esse documento que foi enviado ao secretário-executivo do Ministério da Previdência, Wolney, solicitava o aval para conseguir aproveitar os candidatos excedentes as vagas originais, que são mil vagas.

Veja também: Pensão por morte cancelada no INSS: entenda quando isso pode acontecer