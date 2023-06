AGU solicita 2.300 vagas para novo concurso público ainda este ano

Para você que está esperando notícias do concurso AGU (Advocacia-Geral da União) um novo pedido foi enviado para ter a liberação e autorização para que ainda aconteça neste ano de 2023, são diversas pessoas que estão esperando essa nova oportunidade.

A nota que foi enviada para o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos está solicitando cerca de 2.300 vagas de nível superior para os cargos de: Analista Técnico Administrativo (2.100 vagas) e Analista em Tecnologia da Informação (200 vagas).

Todos os concursos federais que receber a autorização até esse mês de junho vão ter editais publicados ainda neste ano de 2023, pois através da legislação prevê o prazo máximo de 180 dias para a autorização e a abertura do certame. Ficou interessado em saber mais? Confira as informações no texto abaixo.

confira informações sobre o concurso AGU. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Concurso AGU

Conforme a nota técnica, depois que for autorizado o certame, essa comissão de planejamento vai enviar o projeto básico de outros levantamentos também em até 90 dias, e partir disso a banca organizadora deve ser definida 60 dias depois do projeto básico e depois o edital precisa ser publicado nos 60 dias subsequentes.

A expectativa é que as nomeações sejam feitas apenas no ano de 2024.

Salário do concurso e requisitos

Os estudos de impacto orçamentário foram feitos pelo provimento dos novos servidores e por fim calculou que o salário inicial do ocupante do cargo de Analista será de R$ 6.761,72. É necessário também ter requisitos para cada cargo:

Cargo de Analista Técnico Administrativo: pode ter formação em qualquer área profissional de nível superior.

Cargo de Analista em Tecnologia da Informação: é necessário ter o diploma de graduação do curso de Tecnologia, ou curso superior em qualquer área de formação, acrescido também de curso de pós-graduação na área da Tecnologia que tenha carga horária de 360 horas.

Outros cargos do concurso AGU

O documento também descreve que o órgão tem 739 cargos vagos (526 de nível médio e 213 de nível superior). É necessário também a projeção de 380 servidores para o período de 2023 e 2024. Tendo em vista, a necessidade de provimentos tem como recomposição do quadro de pessoal de 4.732 postos de trabalho.

