“Segue o caminho da roça” com DINHEIRO no bolso! Dicas de renda extra para Festa Junina

A pessoa que busca ter uma renda extra precisa ter uma mente criativa e aproveitar as oportunidades que podem surgir ao longo do ano, principalmente em datas comemorativas. Existe uma tradição no calendário brasileiro que é muito conhecida que são as festas juninas, os brasileiros amam essa época devido as festas e comidas típicas.

É uma data que muitos comerciantes conseguem faturar uma quantia boa, além de estar incluído da diversão da festa junina. Não podemos deixar de mencionar que nessa época o que mais vende é comida, é a área que mais é procurada nessa festa.

confira dicas do Grupo Queiroz para essa época do ano.

Empreendimento nas festas juninas

Tem pessoas que já são empreendedores do ramo da comida e usa sua técnica e tempero específico para ajudar nessa época do ano, e começa a criar tipos diferentes de comida ou até mesmo implementa algo a mais nas comidas que são tradicionais e já amadas por todos.

Dicas para empreender

O Grupo Queiroz, que também trabalha nesse segmento de comida no food service, listou algumas dicas para ajudar as pessoas que querem aproveitar essa época do ano para começar a empreender e ter uma renda extra.

1 ponto: Anderson Queiroz, que é o diretor da Queiroz orienta a pessoa a fazer um planejamento, por mais que o negócio já esteja no mercado ou apenas no pensamento, é importante criar um planejamento para saber que tipo de comida vai vender, qual o público e como vai fazer a parte de marketing no produto (divulgação) e por fim o valor desse investimento.

2 ponto: não pode esquecer que para começar é bom ter um estoque do produto, por mais que seja um estoque pequeno, para quando tiver pedido você não precisar correr atrás das coisas em cima da hora e perder a venda. Não esqueça de planejar como será forma de entrega ou se vai trabalhar somente com retiradas, são várias questões pequenas que precisam ser analisadas para o seu empreendimento ter forma e começar a andar.

3 ponto: As festas juninas remetem uma sensação de alegria, pelas suas cores, comidas e tipos de músicas, então ele recomenda que a pessoa que aproveitar essa época para criar embalagens criativas que chamem atenção do público será um diferencial do seu concorrente, e não deixe as receitas tradicionais dessa festa de fora, aposte nelas e deixa a sua criatividade aparecer.

Projeto Confeitaria em casa

O Grupo Queiroz tem cursos através do projeto Confeitaria em casa, que vão auxiliar como ter uma renda extra em datas comemorativas que existem no calendário brasileiro e que podem fazer bastante movimento do empreendimento.

E neste mês de junho, as aulas do curso serão focadas somente para datas desse mês. Os interessados podem acompanhar as datas das aulas através do Instagram do grupo: @onlinequeiroz.

E uma dica do grupo para finalizar é conseguir criar parcerias com bons fornecedores. Já escutou a frase tome cuidado com quem você anda, pessoas certas te levam pra cima? É exatamente isso, ande e escute conselhos de pessoas certas, isso vai fazer você movimentar a sua criatividade e ter inspiração no ramo que deseja seguir.

