Emagrecem e diminuem açúcar no sangue: DICAS de alimentos saudáveis

Por inúmeros motivos pode ser necessário alterar o estilo de alimentação. Seja para perder peso ou equilibrar a diabetes, é sempre recomendado evitar o consumo de açúcar. Alguns alimentos possuem propriedades únicas que reduzem bastante os níveis de glicose no sangue. Sendo o aliado ideal no tratamento dessas condições. Os alimentos que serão indicados abaixo são ricos em fibras e possuem outras propriedades exclusivas que desempenham um excelente papel no controle do açúcar. Veja quais são estes alimentos e como eles podem ser consumidos.

Alimentos que auxiliam no emagrecimento | Image by Devon Breen from Pixabay

Cenoura

Seja na bebida ou na comida, a cenoura é uma ótima aliada no combate a diabetes. Ela possui altos níveis de betacaroteno.Trata-se de um antioxidante responsável por ajustar os níveis de glicose no sangue. Além disso, repara as células do pâncreas deixando elas melhores. Essas células são responsáveis por produzir insulina no organismo.

Por fim, o consumo da cenoura é excelente na prevenção da diabetes mellitus tipo II.

Brócolis

Não é de hoje que está presente na mesa dos brasileiros. É um dos legumes mais recomendados pelos médicos. É bastante rico em fibras. Lembrando que a fibra possui como uma de suas propriedades o controle dos níveis de glicose no sangue. Visto que não é absorvida pelo organismo da mesma maneira que outros carboidratos.

É um ótimo aliado durante o processo de emagrecimento porque possuem baixos níveis de açúcar, reduzindo a sensação de fome e é rico em fibras. O brócolis possui um composto em sua estrutura chamado de sulforafano. Os testes apontaram que ele também é responsável pelo controle dos níveis de glicose no sangue.

Abobrinha

É um legume bastante rico em fibras solúveis, desse modo auxilia bastante na velocidade da absorção de alimentos pelo organismo. Evitando possíveis picos de glicose. Por possuir baixos índices de calorias é bastante recomendado para substituir os carboidratos tradicionais durante as refeições.

Berinjela

Por que seja deixada de lado muita das vezes, a berinjela é um dos vegetais que mais possuem nutrientes. Além de possuir muitas fibras solúveis e outros compostos que regulam os níveis de glicose no sangue, a mesma reduz as chances do desenvolvimento precoce da diabetes tipo II, tal como a cenoura.

Conclusão

É válido lembrar que o consumo desses alimentos não vinculados a bons hábitos de alimentação podem ser em vão. É recomendado contatar o médico especialista para que ele possa indicar as melhores maneiras de tratamento da diabetes ou até mesmo obesidade.

No geral o tratamento consiste em trocar os hábitos alimentares, deixando eles melhores e mais controlados. Enquanto isso controla tudo com hábitos saudáveis diários. Como a prática de exercícios físicos, caminhada, etc. São realmente hábitos saudáveis e que agrega bastante valor na vida das pessoas.

Ademais, é recomendado procurar o médico especialista a fim de evitar possíveis problemas.