Comunicado: CONFIRMADA antecipação do Bolsa Família neste mês; confira as datas

Quem é beneficiário do programa Bolsa Família e está aguardando o pagamento, já pode comemorar. Neste mês os pagamentos serão antecipados. Quem receberia normalmente o benefício na segunda-feira, vai receber o dinheiro no sábado anterior.

Saiba como funcionará a antecipação do benefício

A antecipação dos pagamentos ajudará muitas famílias que necessitam desse benefício para sobreviver. Aqueles que iriam receber o benefício dia 19 de Junho vão receber adiantado no dia 17 de Junho.

Assim, os beneficiários poderão organizar as finanças com mais tranquilidade e cumprir seus compromissos financeiros com antecedência.

Contudo, é importante lembrar que essa antecipação não altera o valor a ser recebido pelas famílias. Apenas terão a oportunidade de receberem adiantado e, consequentemente, pagarem suas contas mais cedo e se livrarem logo de tais responsabilidades financeiras.

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família para este mês de Junho:

NIS com final 1: pagamento no dia 19/06;

NIS com final 2: pagamento no dia 20/06;

NIS com final 3: pagamento no dia 21/06;

NIS com final 4: pagamento no dia 22/06;

NIS com final 5: pagamento no dia 23/06;

NIS com final 6: pagamento no dia 26/06;

NIS com final 7: pagamento no dia 27/06;

NIS com final 8: pagamento no dia 28/06;

NIS com final 9: pagamento no dia 29/06;

NIS com final 0: pagamento no dia 30/06.

Mais mudanças no Bolsa Família

Além da antecipação dos pagamentos, mais mudanças ocorrerão no programa Bolsa Família neste mês de Junho.

Desde Março deste ano está sendo pago o valor de R$150 por criança até 6 anos. Com a nova medida provisória do programa social, mais pessoas serão beneficiadas com valor adicional.

Receberão o valor de R$50 crianças e jovens de 7 até 18 anos, gestantes e lactantes. Para mães que estão amamentando, o limite adicional é de até 6 meses.

O programa estabelece um valor de R$142 por membro da família, mas caso não atinja o mínimo de R$600, tem uma complementação.

O governo federal determinou também novas regras para o funcionamento do programa em 2023 como apresentação da carteira de vacinação atualizada, os dados no cadastro único devem estar atualizados, gestantes precisam do acompanhamento pré-natal e as crianças e adolescentes da família precisam frequentar a escola.

Como sacar o auxílio do Bolsa Família

Para sacar o auxílio do Bolsa Família é preciso utilizar um desses canais:

Aplicativo Caixa Tem;

Antigo cartão do Bolsa Família;

Novo cartão do Auxílio Brasil;

Saque sem cartão gerando o código pelo Caixa Tem;

Saque em agência bancária da escolha do beneficiário.

Como consultar o Bolsa Família

Para consultar se o auxílio do Bolsa Família já está disponível para saque, basta ligar para a Central de Atendimentos 111 ou para o atendimento Caixa ao Cidadão no número 0800 726 02 07.