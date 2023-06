CNH: Existem mais de 200 infrações; confira as MULTAS mais caras do Brasil

No Brasil, para cada setor, há leis que regem certas condutas, por exemplo, no âmbito do comércio e na prestação de serviços há o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nele há atitudes que podem ser consideradas crimes. O mesmo ocorre no trânsito, por intermédio do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), onde há nele inseridas mais de 200 condutas que são consideradas infrações e elas podem variar, tanto em grau quanto no valor que se deve pagar para o órgão responsável, entenda.

Todas as multas são iguais?

Não, embora toda multa seja uma infração, mas a depender do grau dela, a quantidade de pontos e o valor a se pagar aumenta. Além disso, há outros fatores que podem fazer com que a multa aumente ainda mais o seu valor e em situações específicas, o condutor perca o direito de dirigir.

Basicamente, no CTB, há 4 graus de infrações, a saber:



Infração leve: é ‘menos grave’ e pode causar 3 pontos na carteira do infrator além de uma multa no valor de R$ 88,38;

Infração média: já a infração média pode causar 4 pontos na carteira do infrator além de uma multa no valor de R$ 130,16;

Infração grave: essa infração pode causar 5 pontos na carteira do infrator além de uma multa no valor de R$ 195,23;

Infração gravíssima; já essa, é o último grau de multa, pode causar 7 pontos na carteira e uma multa de pelo menos R$ 293,47.

A variação acerca da infração gravíssima, é que a depender dos riscos, ela pode ser multiplicada em fatores de 3, 5 ou 10, além de fazer com que o condutor perca o direito de dirigir.

Quais as multas mais caras do CTB?

A depender da gravidade da multa, outras punições podem ser adicionadas para que aumentar ainda mais o valor que o condutor deverá pagar e, claro, a punição ter um teor mais severo, assim, as multas mais caras são:

Nos casos em que o condutor ultrapassar outro veículo pelo acostamento ou em interseções e passagens de nível, ele pode pagar o valor de R$ 1.467,35;

Caso ocorra um acidente e o motorista responsável se ausente do local sem prestar socorro para a vítima, ele levará uma multa de R$ 1.467,35 e terá o direito de dirigir suspenso;

Caso o motorista não realize o exame toxicológico, ele também pode levar uma multa no valor de R$ 1.467,35; e ter sua CNH suspensa por 3 meses.

Já em casos ainda mais graves, que o motorista é pego dirigindo sob a influência de álcool, a multa é de R$ 2.934,70 e sua CNH é suspensa. O mesmo ocorre quando o motorista se recusa a realizar o teste do bafômetro;

Outra multa bem ‘salgada’ é aquela aplicada nos casos que os motoristas estão praticando ‘racha’ ou são pegos realizando manobras perigosas, a multa imposta é no valor de R$ 2.934,70

