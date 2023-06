ALERTA! Descubra o que acontece com o MEI que não paga as contribuições mensais

No Brasil, mais da metade das empresas formais estão na categoria de microempreendedores individuais, isso ocorre por vários motivos, mas os principais dizem respeito ao valor mensal que é pago e aos benefícios concedidos aos titulares, que passam a ter acesso à previdência social. Ao se tornar um MEI, o empreendedor passa a ter direitos e deveres, um dos deveres é pagar mensalmente o DAS, contudo, alguns não pagam e ficam inadimplentes. Portanto, confira as consequências disso.

Confira o que ocorre com o MEI caso não pague sua contribuição mensalmente | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual valor os MEI pagam mensalmente?

O valor pago pelos microempreendedores individuais está diretamente atrelado ao salário mínimo vigente, então, quanto maior o salário, maior será a taxa de contribuição mensal. Em 2023, o salário sofreu dois aumentos e isso afetou diretamente os empreendedores.

A depender do setor em que o empreendedor atua, o valor pago vai mudar, basicamente, há 3 grandes classificações de MEI, a saber: comércio, indústria e transporte; serviços em geral e MEI caminhoneiro. Confira o valor que cada um paga mensalmente:

Comércio, indústria e transporte: 5% do salário mínimo + R$ 1;

Serviços em geral: 5% do salário mínimo + R$ 5;

MEI caminhoneiro: 12% + R$ 1 + R$ 5.

O que ocorre caso o empreendedor não pague sua contribuição mensal?

Ao não quitar suas dívidas mensais, o empreendedor pode ganhar ‘bons’ problemas com a Receita Federal e isso pode acarretar até mesmo na restrição do seu CPF, além do cancelamento automático do CNPJ da empresa e todas as dívidas presentes nele, serão remanejadas para o titular.

Portanto, é de suma importância que o empreendedor pague o DAS para que a empresa fique sempre aberta e regularizada. Caso contrário, problemas como inscrição na dívida ativa também podem ocorrer.

Mas a priori, isso não é motivo para se preocupar, pois o cancelamento da empresa já é uma medida final, quando o titular fica sem pagar as dívidas por um período superior a 24 meses. Com isso, tanto ele quanto a empresa perde o direito aos benefícios adquiridos.

Como conferir todas as dívidas do MEI?

Em alguns casos, pode ser que o titular não pagou o boleto do DAS por esquecimento, para isso, é preciso que ele confira todos os boletos pendentes. Para ter acesso às informações, basta entrar no site da Receita Federal, efetuar login e conferir.

Já dentro da plataforma, clique em ‘consulta extrato/pendências’ e após isso, em ‘consultar pendências no SIMEI’. Agora, o empreendedor já pode efetuar o pagamento dos boletos atrasados.

Lembrando que é importante pagar os valores o quanto antes, pois se demorar, o débito entra na dívida ativa e o processo de quitação fica mais difícil. Uma vez, que dentro dos 24 meses, dá para cancelar e negociar, com a própria receita, mas após o prazo, a conta é inscrita na dívida ativa.

E o cancelamento já fica mais complicado. Caso o empreendedor queira parcelar, é preciso saber que o prazo máximo é de até 60 meses, mas o titular não pode escolher a quantidade de parcelas, além que o valor mínimo da parcela é de R$ 50.