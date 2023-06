WhatsApp: 4 ATUALIZAÇÕES que podem mudar a maneira como você usa o app

Recentemente, o assunto do momento são as atualizações do aplicativo WhatsApp para seus usuários, quase toda semana tem uma atualização nova. Além de ser o aplicativo mensageiro mais utilizado do mundo, ele sempre tenta inovar para dar uma melhor experiência aos seus usuários e ter novas ferramentas para ter mais praticidade e facilidade.

Vale ressaltar que o WhatsApp tem vários conjuntos de funcionalidades para os usuários, assim eles podem personalizar e deixar a sua “cara”, além de ter uma comunicação, rápida e eficaz, e isso ajuda na prática do dia a dia, seja pessoal ou até mesmo o uso do WhatsApp como profissional.

confira as últimas atualizações do WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como está tendo várias atualizações uma atrás da outra, muitos usuários não estão conseguindo acompanhar e outros nem estão sabendo quais são as novidades, por isso trouxemos esse texto para deixar você bem-informado em relação a isso.

4 atualizações do WhatsApp; confira

Em semana e semana, o WhatsApp vem notificando seus usuários com suas atualizações para complementar o app, confira abaixo quais são as últimas atualizações que aconteceram.

“Modo Companion” para iPhone: O usuário pode usar a mesma conta em outros dispositivos, incluindo também outros iPhones. Isso só é possível através da versão 23.10.76.

O usuário pode usar a mesma conta em outros dispositivos, incluindo também outros iPhones. Isso só é possível através da versão 23.10.76. Menu de seleção de emoji redesenhado: Agora no app tem uma barra superior para alternar os emojis, GIFs e adesivos, além disso as categorias de emojis serão exibidas inferior de uma barra de ferramentas, ou seja, esse menu foi reformulado.

Agora no app tem uma barra superior para alternar os emojis, GIFs e adesivos, além disso as categorias de emojis serão exibidas inferior de uma barra de ferramentas, ou seja, esse menu foi reformulado. Imagens de perfil em grupos: Quando uma pessoa envia mensagens no grupo tem como visualizar a foto de perfil de cada participante, fica ao lado do balão de mensagem. Tudo isso para melhorar e facilitar a identificação de cada pessoa dentro do grupo, por mais que não tenha o número da pessoa salva.

Quando uma pessoa envia mensagens no grupo tem como visualizar a foto de perfil de cada participante, fica ao lado do balão de mensagem. Tudo isso para melhorar e facilitar a identificação de cada pessoa dentro do grupo, por mais que não tenha o número da pessoa salva. Mudanças de design: O design não poderia ficar de fora. No iOS, na tela de configurações teve mudanças, foi redesenhada. Já no Android, colocou os primeiros elementos da linguagem de design Material Design 3.

Nota de voz no WhatsApp, é possível?

Os usuários já estão pedindo a um tempo para o Meta atualizar o app e deixar eles colocarem música aos estados, parecido com o que acontece hoje em dia com o Instagram. A empresa prometeu atender esse pedido, porém terá algumas restrições. Ou seja, os áudios têm uma duração de 30 segundos, mas não tem como adicionar um arquivo MP3.

Então, esse usuário pode postar uma nota de voz nos estados do app WhatsApp, e assim o áudio vai ser compartilhado no centro da tela, no entanto, somente o fundo que será mudado, e o usuário não vai poder adicionar outros arquivos.

