Nubank LIBERA novo empréstimo pelo app; aprenda como solicitar

O Nubank é um dos bancos mais populares do Brasil. Logo quando foi lançado ofertou crédito para inúmeros brasileiros, até mesmo negativados. Isso conseguiu atrair uma enorme quantidade de clientes. Com o passar dos anos a empresa cresceu e começou a oferecer outros produtos financeiros, como é o caso do empréstimo Nubank. É possível pedir emprestado valores a partir de R$ 500 podendo chegar a mais de R$ 5 mil. As parcelas são fixas podendo ser pagas em até 24 meses. Veja como funciona o empréstimo e se realmente vale a pena.

Nubank libera empréstimo para seus clientes | Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Como funciona o empréstimo Nubank?

Tal como qualquer outro empréstimo, o Nubank está na classe dos empréstimos pessoais. Desse modo há uma taxa de juro um pouco maior se comparada a outras modalidades de empréstimo.

O cliente deve comparar realmente o custo-benefício. As taxas variam entre 4% ao mês e pode chegar a até 7%. O relacionamento do cliente com a fintech irá correlacionar exclusivamente as taxas a serem aplicadas.

Após a contratação do empréstimo, o cliente irá pagar todos os meses o boleto dentro do próprio aplicativo. A solicitação ocorre na guia principal, na aba empréstimos. Ao clicar basta selecionar o valor, quantidade de parcelas e verificar a análise geral e confirmar a proposta.

Quando não está aparecendo nenhum valor disponível, é possível criar um alerta a fim de saber quando haverá valores disponíveis. Geralmente cai na hora, logo após a contratação. Entretanto, em alguns casos (geralmente em valores mais altos) a solicitação passa por uma segunda análise.

O dinheiro cai de maneira instantânea. O empréstimo pode ser solicitado por qualquer usuário do banco que esteja com a opção disponível.

É possível antecipar as parcelas?

Sim. Embora as taxas sejam altas, caso o cliente tenha o intuito de amortizar as parcelas através da antecipação, é possível. Por exemplo: em um empréstimo de R$ 5 mil pago em 24 meses. As parcelas ficam em torno de R$ 350/400.

O montante pago é de praticamente o dobro. Ao amortizar as parcelas é possível pagá-las sem juros. E com isso o cliente poderá ir pagando as últimas parcelas até chegar nas primeiras.

Em uma parcela de R$ 400, o valor dela com os descontos gira em torno de R$ 90/120. É recomendado pagar uma parcela cheia e duas antecipadas ou outra logística semelhante. Quando o empréstimo surge para os clientes, é necessário que seja feito em alguns dias, caso contrário, some a opção.

Realmente vale a pena?

Em alguns casos, sim. A taxa de juros é um pouco alta e dependendo do valor, possa ser mais vantajoso fazer o Pix parcelado que a própria empresa também disponibiliza. Entretanto, em casos urgentes o empréstimo Nubank é sim uma boa opção.

Visto que não há burocracias e o dinheiro cai na hora. Está liberado para quase todas as pessoas, principalmente aquelas que possuem um bom relacionamento financeiro com o banco.

Ademais, o empréstimo Nubank é bastante almejado por muitos. São poucas as instituições bancárias que oferecem empréstimos pessoais aos seus clientes. Portanto, é recomendado analisar o custo-benefício e se for o caso, contratar o empréstimo.