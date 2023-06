Consultas e remédios mais BARATOS para aposentados do INSS; confira a nova carteirinha

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) desde quando começou a comentar sobre a carteirinha do beneficiário está gerando bastante comentários positivos, pois tem como alvo aposentados, pensionistas e beneficiários do órgão. Essa nova carteirinha dos beneficiários vai funcionar como um passaporte para ter acessos em vários lugares com descontos.

Isso só foi possível através de uma parceria do Ministério da Previdência, INSS e os bancos da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, para que os beneficiários tenham uma qualidade de vida e tornar os serviços mais acessíveis.

Quer saber os lugares que vai poder usar essa carteirinha? Siga a leitura abaixo.

Vantagens da carteirinha dos beneficiários do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Carteirinha do Beneficiário: o que é?

A carteirinha do beneficiário é nova, por isso é normal algumas pessoas ainda não saber do que se trata, essa carteirinha vai funcionar também como um documento virtual para comprovar o recebimento de benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de facilitar a confirmação dos dados dos segurados sem precisar imprimir comprovantes.

Se quiser acessar, pode entrar no site ou no aplicativo Meu INSS e depois clicar no ícone ‘Carteira do Beneficiário”. Vale ressaltar, que nesta carteira virtual os beneficiários vão poder ter sua identificação e um QR code, que vai mudar todo mês para realmente garantir as informações.

Assim que clicar na carteira do beneficiário o segurado vai ter todas as informações precisas para ter acesso ao seu clube de vantagens.

Clube de vantagens da carteirinha

Os beneficiários podem ter desconto em:

Farmácias

Cinemas

Shows

Serviços

Telemedicina (consultas)

Seguros

Viagens

E diversos outros benefícios. Essa carteirinha vai facilitar a vida dos aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS. Vale ressaltar que as vantagens que essa carteira vai oferecer vai estar ligada ao banco ao qual o beneficiário recebe seus pagamentos.

Ou seja, quem recebe da Caixa Econômica vai ter as vantagens que esse banco oferece, já quem recebe do Banco do Brasil terá as vantagens que ele oferecer. Se quer saber quais vantagens tem acesso pode entrar no site do banco ao qual recebe o pagamento para ter mais informações.

Como citado acima, esses descontos podem oferecer descontos em algumas áreas, basta o beneficiário ir até o estabelecimento e mostrar a sua carteirinha do beneficiário para conseguir o desconto.

Quero emitir a Carteira do Beneficiário, como faço?

Ao contrário do que todos imaginam, para conseguir emitir a carteira do beneficiário é fácil e simples e pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, que está disponível para download em Android ou iOS. Segue os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Meu INSS

Clique no item “Carteira do Beneficiário”

Selecione uma foto para a carteira

Confirme que está ciente de que, ao apresentar a carteira, os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code

Clique em “continuar”.

Pronto, a sua carteira do beneficiário já vai estar disponível, e rapidamente a sua carteirinha vai ficar pronta.

