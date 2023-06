Como o Instagram SABE o que você quer ver? Chefe da plataforma revela o algoritmo

O Instagram atualmente é, sem dúvidas, uma das redes sociais mais populares e importantes em todo o mundo, tendo milhões de usuários fazendo o compartilhamento de vídeos e fotos ao mesmo tempo, a todo minuto. Porém, um de seus aspectos mais misteriosos e intrigantes está em seu famoso algoritmo, que nada mais é do que um fator que determina quais são os conteúdos que de fato serão exibidos para os usuários em seus respectivos feeds.

Aliás: o que está por trás deste algoritmo é um mistério mantido guardado a sete chaves… Até agora!

Ocorre que Adam Mosseri, atual chefe desta rede, fez a publicação de um artigo que contém alguns detalhes que fazem parte do funcionamento desta tecnologia.

Ele não contou como, exatamente, ocorre a programação do algoritmo. Mas não deixa de ser um ótimo começo para quem tem curiosidade sobre o assunto.

Entendendo o que está por trás do algoritmo do Instagram

O chefe do Instagram explicou que, na verdade, esta rede social conta com diversos algoritmos, e não com apenas um, como muitas pessoas imaginam. Inclusive, trata-se de algo programado diretamente por meio da Inteligência Artificial, de modo a definir quais são os conteúdos que deverão chegar ao feed de cada pessoa.

Cada parte deste aplicativo, a exemplo da busca por amigos nos stories e do uso da ferramenta de Explorar, conta um com algoritmo adaptado.

No feed, especificamente, esta tecnologia escolhe aqueles conteúdos que serão exibidos, enviando para o app do usuário as publicações que parecem ser de seu maior interesse, considerando todo o comportamento que ele adota dentro da plataforma.

Isso significa, por exemplo, que uma pessoa que acompanha mais as contas que postam muitas coisas sobre animais mostrará ao Instagram que prefere ver mais sobre este tipo de conteúdo.

Vale reforçar, ainda, que esta tecnologia tão importante para a empresa Meta, dona do aplicativo, também leva em consideração os compartilhamentos, as curtidas e o tempo gasto vendo cada conteúdo.

Segundo Mosseri, é a partir destas observações que se criam previsões, que nada mais são do que verdadeiros palpites a respeito da probabilidade com a qual cada pessoa pode interagir com outras postagens de formas diferentes.

Os especialistas por trás desse estudo tentam descobrir se a pessoa poderá ficar mais tempo vendo determinada postagem e se irá interagir com ela de alguma forma, curtindo ou comentando.

Quanto mais altas forem as chances de uma interação significativa acontecer, mais lugar de destaque a publicação em si terá no feed.

Sobre o imenso sucesso do Instagram

Com recursos visuais extremamente atraentes e uma interface muito intuitiva, o Instagram já se transformou em um verdadeiro espaço de expressão criativa, e um local poderoso no qual as pessoas podem compartilhar suas inspirações, seus interesses e suas experiências.

Com uma quantidade imensa de usuários ativos todos os dias, esta plataforma desempenha um papel de muita importância em toda a cultura digital, sempre influenciando tendências e permitindo maior conexão social, por exemplo.

