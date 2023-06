Cada signo tem um café IDEAL; veja qual é o seu

Chegar em um grupo muito diversificado de pessoas e perguntar qual seria o café ideal, na opinião delas, seria quase como convocar uma discussão. Afinal, estamos falando de uma das bebidas mais amadas do Brasil, e é comum que cada brasileiro prefira consumi-la de um jeitinho especial.

Inclusive, é diferente também o jeito como o cafezinho nosso de cada dia afeta quem o bebe, causando diferentes efeitos, por assim dizer.

Enfim… Existe uma longa história a ser contada, desde que os primeiros grãos de café foram introduzidos em nossa cultura.

E se existe algo que muita gente não sabe é que a própria astrologia pode ter muito a dizer sobre cada pessoa e seu café ideal, por meio do signo ao qual ela pertence.

Ter um café ideal é comum para os amantes dessa bebida | Imagem: justin bhalla / unsplash.com

A importância do café para os brasileiros

Antes de citar os signos propriamente ditos, é interessante reforçar o quanto o café se tornou uma bebida tão cotidiana, sendo consumida, inclusive, diversas vezes ao dia.

Ele possui um sabor único, e não raramente é consumido pelos brasileiros como forma de estimular a mente e despertar os sentidos: é quase uma fonte de energia, perfeita para dar aquele impulso para o trabalho de manhã.

Esta bebida também é capaz de aumentar a concentração, e até mesmo fornecer um estado de relaxamento para quem a bebe. Outros brasileiros, porém, bem como pessoas do mundo todo, podem ficar muito mais ativas e agitadas logo no primeiro gole.

Ou seja: o café pode, sim, estar ligado à personalidade. E nada melhor do que usar os astros para interpretar as personalidades das pessoas, e as formas como lidam individualmente com esta bebida tão famosa.

Veja também: Dignos de novela mexicana: os SIGNOS mais MANIPULADORES do zodíaco

Este é o café ideal de cada signo

É muito comum que cada pessoa goste do seu cafezinho de um determinado jeito. E isso muito pode ter a ver com os signos, conforme mostrado abaixo:

Áries : todo ariano tem muita energia e muito entusiasmo, sendo comum que prefira o café forte, a exemplo do expresso encorpado;

todo ariano tem muita energia e muito entusiasmo, sendo comum que prefira o café forte, a exemplo do expresso encorpado; Touro : o taurino, por sua vez, sempre quer conforto, o que faz com que seu café ideal seja suave: servir com leite cremoso é uma boa ideia;

o taurino, por sua vez, sempre quer conforto, o que faz com que seu café ideal seja suave: servir com leite cremoso é uma boa ideia; Gêmeos : quem nasce sob este signo é muito adaptável e curioso, tendendo a gostar de cafés experimentais, com sabores mais exóticos;

quem nasce sob este signo é muito adaptável e curioso, tendendo a gostar de cafés experimentais, com sabores mais exóticos; Câncer: a sensibilidade do canceriano faz com que, para ele, seja melhor um café descafeinado;

a sensibilidade do canceriano faz com que, para ele, seja melhor um café descafeinado; Leão: a confiança do leonino o leva a buscar novas sensações. Quanto mais ousado e mais chamativo for seu café, mais feliz ele será;

a confiança do leonino o leva a buscar novas sensações. Quanto mais ousado e mais chamativo for seu café, mais feliz ele será; Libra: a harmonia e o equilíbrio são essenciais para o libriano, e devem estar também no seu café ideal. Um cappuccino bem feito faz seu dia ser mais feliz;

a harmonia e o equilíbrio são essenciais para o libriano, e devem estar também no seu café ideal. Um cappuccino bem feito faz seu dia ser mais feliz; Virgem: perfeccionistas por natureza, os virginianos gostam de um café puro, sem nenhum tipo de adição e de máxima qualidade;

perfeccionistas por natureza, os virginianos gostam de um café puro, sem nenhum tipo de adição e de máxima qualidade; Escorpião: a intensidade e a paixão que existem no escorpiano o levam a querer um café bem encorpado, forte e mais amargo;

a intensidade e a paixão que existem no escorpiano o levam a querer um café bem encorpado, forte e mais amargo; Capricórnio: para este signo, ousado e prático, o café ideal é simples, mas ele também não recusa um café gelado;

para este signo, ousado e prático, o café ideal é simples, mas ele também não recusa um café gelado; Sagitário: a ousadia do sagitariano também deve ser refletida em seu café, que deve ter um sabor exótico, ou ser um expresso duplo;

a ousadia do sagitariano também deve ser refletida em seu café, que deve ter um sabor exótico, ou ser um expresso duplo; Aquário: o criativo aquariano combina perfeitamente com um bom cappuccino. Para ele, este sem dúvidas é um bom café;

o criativo aquariano combina perfeitamente com um bom cappuccino. Para ele, este sem dúvidas é um bom café; Peixes: a sensibilidade e o ar mais sonhador deste signo faz com que, para ele, o café ideal seja aquele bem delicado, sem cafeína ou com toques leves de canela.

Veja também: Olho-gordo é pouco! 3 SIGNOS que podem morrer de inveja