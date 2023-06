Colesterol alto causa sintoma no ROSTO que pode causar constrangimento

Todos têm colesterol em seu organismo, a substância é produzida pelo fígado e também é obtida pelo meio externo, através da alimentação, a princípio, ela é de suma importância para o bom funcionamento do corpo humano. Contudo, quando seus níveis estão altos, podem desencadear inúmeros problemas, levando o indivíduo até mesmo ao óbito. Como o aumento no início é silencioso, é normal o paciente só saber que ocorreu após bastante tempo. Pensando nisso, pesquisadores descobriram um sinal no rosto que pode indicar precocemente a condição, confira

Confira um sinal no rosto que pode sinalizar altos níveis de colesterol no corpo | Imagem de Mohamed Chermiti por Pixabay

O que é o colesterol?

Como já citado, ele é uma substância que é produzida pelo próprio organismo, mas quando está presente em altos níveis, pode causar sérias complicações ao paciente. Há dois tipos de colesterol no corpo humano, um possui alta densidade e o outro possui baixa densidade.

O LDL (baixa densidade) é considerado como colesterol ruim, pois quando ele está em excesso no organismo, pode ficar estático nas paredes das artérias e formar placas gordurosas, o que irá dificultar o fluxo sanguíneo na área em questão, o que aumenta consideravelmente o risco de doenças cardiovasculares e AVC.

Já o HDL (alta densidade) é considerado colesterol bom. Uma vez que ele atua como um guardião e remove o excesso do LDL das artérias e o leva para o fígado e no órgão ele é eliminado. E diferente do outro, quanto maior o nível de HDL, maiores são as chances do paciente não desenvolver doenças cardiovasculares.

É possível reduzir os níveis de colesterol naturalmente?

Naturalmente, os dois tipos de colesterol vivem em um equilíbrio, mas de acordo com o estilo de vida de cada pessoa, pode haver alterações, atividades como alimentação gordurosa, sedentarismo, obesidade, tabagismo e excesso de álcool podem contribuir para a condição citada. Então, para reduzir o LDL é indicado:

Mudança na alimentação: é importante mudar a alimentação e optar por alimentos integrais e proteínas magras, além de evitar alimentos com altos níveis de gorduras saturadas e trans.

Exercícios físicos: praticar atividades físicas não diminui diretamente o LDL, mas aumenta o nível de HDL e como citado, o alto nível de HDL ajuda na redução do colesterol ruim.

Vício: tenha um controle acerca de vícios com cigarro e álcool, tente parar de usá-los ou então, diminuir a frequência. Pois tudo isso pode contribuir para que o colesterol ruim venha ‘dominar’ o seu organismo.

Qual o sinal no rosto que é causado pelo excesso de colesterol no organismo?

O alto nível de colesterol no corpo traz problemas complicados, como foi dito durante todo o artigo. Todavia, no início, é quase imperceptível os sintomas dessa alta no colesterol ruim, mas os pesquisadores descobriram um sinal que pode surgir no rosto dos pacientes que estão ficando com os níveis elevados.

O sinal é chamado de xantelasma, basicamente são pequenos depósitos de gordura que ficam abaixo da pele, sobretudo na região dos olhos. De acordo com médicos dermatologistas, a condição pode causar um certo incômodo e tem a aparência plana ou irregular.

Na maioria das vezes, o sinal em questão está ligado a altos níveis de colesterol, portanto, caso note em você ou em alguém, procure um médico.