Não pagou a TAXA do MEI? CPF pode ser negativado pelo governo; entenda o que fazer

Nos últimos anos o número de empreendedores que decidem abrir um CNPJ na modalidade de MEI aumentou bastante. Mas há um outro lado da moeda: o número de MEIs que acabam ficando em inadimplência. Segundo levantamento, cerca de 48% estão nessa situação, isso representa 744.125 CNPJs. O que poucos sabem, é as reais consequências do empreendedor ficar na situação em questão, os problemas vão desde problemas na hora de emitir nota fiscal até mesmo restrições no CPF, entenda.

Confira o que ocorre com o MEI que não pagou suas dívidas | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais as mudanças que ocorreram com o MEI após o aumento do salário mínimo?

De maneira inédita, no dia primeiro de Maio, o presidente Lula assinou o decreto que autorizava o salário mínimo aumentar em R$ 18, anteriormente, ele estava em R$ 1.302 e passou para R$ 1.320, contudo, essa mudança proporcionou algumas alterações no pagamento da guia DAS para quem é contribuinte na modalidade MEI.

A depender da atividade exercida, o valor da contribuição pode mudar, ficando desta maneira:

comércio, indústria e transporte entre estados e municípios: pagam 5% referente ao INSS (Previdência Social) + o imposto de R$ 1 referente ao ICMS

serviços em geral: pagam 5% referente ao INSS + R$ 5 referente ao ISS

MEI caminhoneiro: pagam 12% para o INSS + ICMS R$ 1,00 + ISS R$ 5.

Portanto, de acordo com a variação do salário mínimo, a porcentagem que cada empreendedor paga mensalmente vai variar.

Quais as dificuldades vem à tona junto com a inadimplência do MEI?

Quando alguém decide abrir um MEI, o que ele deseja é regularizar sua atividade que era exercida apenas como autônomo, sem nenhum direito previdenciário. Ao passo que quando ele se regulariza, ele passa a ter direito a todos os benefícios que um trabalhador CLT tem em situações específicas.

Todavia, no momento que ele fica inadimplente junto ao governo, ele perde toda essa seguridade que é ofertada pelo INSS, além disso, é possível que o CNPJ da empresa seja cancelado e as dívidas sejam repassadas para o CPF do titular.

Por fim, há as dificuldades na hora de se aposentar, uma vez que o titular fica com uma dívida ativa com a União e mensalmente há a incidência de juros e multas. Caso a pessoa precise de empréstimos ou financiamentos, dificilmente vai conseguir.

Como regularizar a situação junto ao governo?

Durante todo o texto, já foi exposto os problemas causados pela inadimplência no pagamento da taxa mensal do MEI, portanto, confira como é possível regularizar a situação: