Estes signos passarão o Dia dos Namorados SOZINHOS, sem recaídas do ex

Quando o Dia dos Namorados se aproxima, é muito comum que os nativos de alguns signos se sintam quase que desesperados, caso estejam sem alguém e queiram um par para curtir esta data da forma mais romântica possível.

Porém, para os nativos de outros signos muito específicos, passar a data mais romântica do ano em sua própria companhia, e principalmente sem sofrer uma recaída em relação a um ex amor, é a alternativa mais tentadora.

Mas quais, afinal, seriam estes signos tão fortes e independentes, no quesito amoroso?

A resposta está logo a seguir, na leitura do próximo tópico.

O Dia dos Namorados é a data mais romântica do ano | Imagem: Alexander Grey / unsplash.com

Os signos que preferem passar o Dia dos Namorados sozinhos ao invés de recorrer ao ex

A astrologia, no mundo ocidental, estuda sempre as características de 12 signos que compõem o horóscopo.

Porém, nem todos eles abrem mão do romantismo no Dia dos Namorados.

Assim sendo, os signos que realmente preferem passar esta data sem ninguém, depois de romperem com alguém, são:

1. O signo de Touro

O taurino costuma se sentir confortável com o que já conhece, e nem sempre tem facilidade para se abrir com outras pessoas. Logo, caso esteja muito carente, pode sim se juntar ao ex novamente.

Porém, caso o término tenha acontecido de uma forma que lhe machucou, a exemplo de uma traição, o nativo deste signo definitivamente irá querer ficar sozinho no Dia dos Namorados.

2. O signo de Gêmeos

O signo de Gêmeos até consegue se render a recaídas sem fazer nenhum tipo de drama.

Porém, nem sempre continua a rolar a química que antes existia, fazendo com que a “solidão” seja uma opção muito melhor.

3. O signo de Câncer

O canceriano de fato pode ter uma resistência enorme a reatar com um ex, mesmo que seja no Dia dos Namorados.

E isso acontece principalmente quando houve mentira ou traição envolvendo o término. Afinal, a memória do nativo de Câncer consegue ser muito boa em relação a tudo o que lhe fazem sentir.

4. O signo de Leão

Rejeitar alguém de Leão e ferir seu orgulho é a melhor forma de afastá-lo para sempre!

Se o nativo deste signo é rejeitado por alguém que ama, não irá querer voltar para essa pessoa, mesmo que seja para curtir somente uma data especial.

5. O signo de Virgem

Virgem é outro signo que não lida bem com a rejeição.

Então, é de se esperar que seus nativos também prefiram ficar sozinhos, ao invés de ceder a uma recaída.

6. O signo de Escorpião

O curioso, em relação ao escorpiano, é que ele, principalmente quando é abandonado, tende a virar as costas para o ex para sempre.

Porém, ele pode sim decidir sair com a pessoa novamente em um Dia dos Namorados, por exemplo. Mas certamente fará isso com uma pequena vingança em mente.

7. O signo de Sagitário

Se o motivo do término envolvendo um sagitariano foi uma traição, ele realmente irá querer ficar sozinho do que se querer pensar em se aproximar do ex novamente.

Aliás: em casos de traição, o ex acaba sendo “eliminado” da memória dessa pessoa com muita facilidade.

8. O signo de Capricórnio

Se há uma coisa que o capricorniano não gosta de fazer é perder tempo tentando reviver algo que não deu certo no passado.

Logo, passar a noite do Dias dos Namorados maratonando uma série lhe parece mais interessante do que sair com um ex.

9. O signo de Aquário

O aquariano não costuma voltar atrás em suas decisões. Portanto, se partiu dele o “basta” no relacionamento, é porque realmente não tem mais volta.

Inclusive, mesmo que o fim tenha partido a outra pessoa: para reconquistar alguém de Aquário e fazê-lo formar um par para o Dia dos Namorados será preciso muito esforço.

Passar o Dia dos Namorados sozinho não é nenhum problema

Como foi possível notar acima, escolher ficar só nesta data tão romântica pode ser realmente uma escolha inteligente.

Vale frisar, ainda, que não há problema nenhum em enxergá-la como um dia qualquer da semana, e continuar a rotina normalmente, principalmente se for um dia de trabalho. Assim, as horas passarão mais rápido, de modo que a pressão social por “pares românticos” também vá embora mais depressa.

